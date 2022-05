Crema solare, come scegliere la più adatta a te Per proteggere la cute dagli effetti nocivi del sole, come scottature, eritemi e macchie solari ma anche da malattie più importanti come i melanomi, è importante scegliere la crema solare più adatta alle caratteristiche della propria pelle e al tipo di esposizione. Mentre in fatto di texture e formati – dalle classiche creme ai latti solari, fino ai pratici spray secchi e agli oli abbronzanti – si può optare per un prodotto piuttosto che un altro in base alle proprie preferenze, per il fattore di protezione solare (indicato in etichetta con la dicitura SPF) è bene tenere in considerazione il proprio fototipo: più la pelle è chiara più il fattore di protezione solare dovrà essere alto (50+ o schermo totale). Per garantire una buona protezione, inoltre, il solare deve coprire sia dai raggi UVA che da quelli UVB. Nel caso dei bambini, poi, soprattutto in piena estate è bene proteggere la pelle con prodotti contenenti filtri solari specifici a schermo totale e fisico, anche quando non vengono esposti direttamente al sole, e con l'accortezza di riapplicare più volte al giorno il solare, soprattutto dopo bagni e docce. In commercio, esistono, infine, prodotti solari specifici per particolari esigenze, come la protezione dal sole per pelli particolarmente sensibili, per i tatuaggi o il contorno occhi. Vediamo, dunque, insieme quali sono le protezioni solari estate 2022 migliori da acquistare, anche online: