I colori di smalto per over 60 più indicati da usare sono prevalentemente nude, ma vanno bene anche i colori pastello dai toni delicati. Si può anche optare per il rosso , anche se a fare davvero la differenza è l'incarnato: abbinando le nuance alle caratteristiche della pelle si ottiene un effetto non solo esteticamente appagante, ma anche ringiovanente.

Una volta individuata la stagione possiamo usare le tonalità in palette che daranno più luce alle unghie, esalteranno le mani e le renderanno più affusolate, slanciate e giovani. Naturalmente, però, non dobbiamo dimenticare di tenere anche conto delle nostre preferenze personali : l'importante è sempre stare bene con noi stesse!

Se vogliamo veramente andare sul sicuro possiamo contare sull' armocromia . Infatti, in base alle caratteristiche della nostra pelle, che sono tono, sottotono, intensità e contrasto, rientreremo in una delle quattro stagioni (che possiamo individuare facendo un test ).

Quelle più indicate per le over 60 sono virano al ciliegia , al corallo , o verso qualunque nuance calda. Meno indicati i rossi freddi o quelli molto scuri che virano al bordeaux.

Via libera quindi agli smalti naturali , nude, perfetti in tutte le gradazioni cromatiche, da quelle che si avvicinano di più al rosa a quelle quasi trasparenti, fino a sfumature leggermente più marroncine. Anche il bianco è adattissimo per manicure over 60, ancor meglio se avorio o lattiginoso, cromie da preferire al bianco optical.

Anche se, come abbiamo detto, a guidare la nostra scelta può essere l'armocromia e non dobbiamo sacrificare il gusto personale, possiamo dire che il consiglio principale, man mano che gli anni avanzano, è di non eccedere con tonalità troppo intense o fluo, ma di preferire quelle naturali e delicate.

Per lo stesso motivo, lo smalto dovrebbe sempre essere lucido e non mat.

Gli smalti per over 60 da prediligere per ringiovanire le mani sono quelli nei colori neutri o nude , che creano una continuità cromatica con la pelle . Questo trucchetto evita di far sorgere un contrasto troppo elevato, che metterebbe in risalto eventuali piccoli inestetismi che possono presentarsi con il passare degli anni, come macchie cutanee o rughe leggere.

Quali colori di smalto invecchiano le mani?

Smalti scuri

Smalti fluo

Smalti mat

Nail art creative

Così come esistono smalti per over 60 da preferire perché aiutano a far sembrare le mani più giovani, altri sarebbe meglio sceglierli con parsimonia, perché possono portare all'effetto opposto, ovvero invecchiare ulteriormente.

In cima alla lista dei no ci sono i colori molto scuri come il nero, il viola, il blu o il verde bosco, che creando uno stacco netto con la pelle ne mettono in evidenza ogni aspetti, compreso quelli che si vorrebbero celare, come una grana non più molto uniforme e magari con qualche piccola macchia.

Da evitare caldamente anche le formulazioni opache, che appesantiscono l'insieme.

Eccezzion fatta per l'intramontabile rosso, meglio non esagerare nemmeno con i colori troppo appariscenti o fluo, anche in questo caso per non rischiare di trasformare le mani in un faro eccessivo.

Allo stesso modo, anche nail art eccessivamente complesse o creative sarebbe meglio abbandonarle progressivamente, man mano che l'età aumenta.