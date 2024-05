Smagliature rosa: cosa sono e perché si formano?

Quando compaiono le smagliature, queste possono assumere una colorazione rosa, rossa, viola, bruna o marrone, in funzione del colore della pelle sulla quale si manifestano. In questa fase vi è la presenza di una componente infiammatoria . Con il trascorrere del tempo, le smagliature entrano nella fase cicatriziale, tendono a perdere la loro colorazione e possono divenire bianche (in questi casi, si parla di smagliature bianche o smagliature mature).

Più nel dettaglio, le smagliature possono essere definite come cicatrici che compaiono sulla superficie cutanea quando la nostra pelle subisce sollecitazioni eccessive in maniera troppo repentina .

Le smagliature rosa si manifestano come linee che segnano la pelle e che possono essere leggermente in rilievo e percepibili al tatto.

In alcuni casi, invece, la comparsa di smagliature potrebbe essere causata da un utilizzo prolungato di corticosteroidi per uso topico (ossia, da applicare localmente sulla pelle). Allo stesso modo, pazienti affetti da malattia di Cushing o sindrome di Marfan possono sviluppare questa tipologia di cicatrici sulla pelle. In simili situazioni, le smagliature rosa possono essere diffuse e coprire aree corporee piuttosto vaste.

Nella comparsa di questi segni, le fluttuazioni dei livelli ormonali sembrano rivestire un certo ruolo. Fra gli altri fattori che possono esporre a un maggior rischio di insorgenza delle smagliature rosa ritroviamo la genetica e la familiarità . In altri termini, vi può essere una più elevata probabilità di comparsa di questi segni se in famiglia anche altre persone hanno sviluppato smagliature.

Come abbiamo detto, le smagliature fanno la loro comparsa quando la nostra pelle subisce sollecitazioni repentine in termini di stiramento o accorciamento dei tessuti. Il risultato di queste rapide alterazioni è la rottura delle fibre elastiche e del collagene presenti nel derma , sostanze fondamentali che costituiscono l'impalcatura che sostiene e sorregge la nostra pelle. Quando la pelle guarisce dopo la rottura delle sopra citate componenti dermiche, si può assistere alla comparsa delle smagliature rosa.

Come abbiamo detto le smagliature rosa sono di nuova formazione. Nelle prime fasi dopo la loro comparsa, queste possono essere leggermente sopraelevate rispetto al piano cutaneo , quindi essere percepibili al tatto, e in alcuni casi possono causare prurito .

No, le smagliature rosa non costituiscono un problema medico e non sono pericolose per la salute. Tuttavia, molte delle persone che le manifestano le considerano un problema di natura estetica che provoca disagio e di cui vorrebbero sbarazzarsi.

I cosmetici per trattare le smagliature sono realizzati con l'intento di favorire e stimolare la rigenerazione delle fibre elastiche e del collagene che si sono danneggiati. Tali cosmetici possono essere formulati in forma di creme, gel o lozioni che vanno massaggiati sulla cute - in corrispondenza delle smagliature rosa - in maniera delicata e fino a completo assorbimento. Per ottenere risultati è importante ricordare che l'applicazione deve essere regolare e costante .

In commercio è possibile reperire moltissimi prodotti cosmetici pensati per trattare le smagliature. Ciò che bisogna ricordare è che è molto importante intervenire con il loro impiego durante le fasi iniziali , quindi quando i segni sono ancora di colore rosa, rosso, bruno o viola, a seconda dei casi.

Come prevenire le smagliature rosa?

Prevenire la comparsa di smagliature rosa non sempre è facile, anche per via del fatto che non è possibile prevedere con certezza se questi segni compariranno sulla propria pelle. Nonostante ciò, conoscendone causa e fattori di rischio, vi sono alcuni accorgimenti che è possibile adottare per cercare di ostacolarne l'eventuale insorgenza. In particolare, è fondamentale assicurarsi di mantenere un adeguato peso corporeo attraverso l'adozione di una dieta equilibrata e di un regolare esercizio fisico (così facendo, per altro, si contribuirà al benessere dell'intero organismo e non solo alla prevenzione delle smagliature rosa).

Vi sono anche cosmetici pensati per prevenire la comparsa delle smagliature rosa. Generalmente, questi prodotti sono a base di ingredienti capaci di favorire e stimolare l'elasticità cutanea. Anche in questo caso, vanno applicati sulla cute in corrispondenza delle aree in cui si teme possano svilupparsi le smagliature rosa in maniera regolare e continuativa nel tempo.

NOTA BENE

Se si è in stato di gravidanza, prima di utilizzare qualsivoglia prodotto per prevenire o trattare le smagliature rosa, è necessario chiedere consiglio al medico o al ginecologo .

