Come prevenire le smagliature: dieta, cosmetici e consigli utili

Ricordiamo, infatti, che nella maggior parte dei casi, molti eventi causali (come la generica e lo stress meccanico in corso di gravidanza o di crescita durante la pubertà) sono inevitabili per molte persone. In ogni caso, va ricordato che le smagliature sono innocue per la salute e sono una parte naturale dei cambiamenti fisici che la maggior parte di noi sperimenta.

Le smagliature sono lesioni atrofiche dovute alla rottura delle fibre elastiche a livello del derma (strato più profondo della pelle). Le smagliature si sviluppano quando la pelle si allunga o si restringe in un breve periodo di tempo: si tratta di veri e propri " strappi " del tessuto connettivoche si presentano come cicatrici lineari, lunghe anche diversi centimetri, che decorrono in linee parallele tra di loro.

Routine cosmetica

La strategia cosmetica per prevenire le smagliature deve essere messa in pratica soprattutto nelle fasi "critiche" (come pubertà e inizio della gravidanza) e nei periodi di oscillazione di peso.

I cosmetici specifici antismagliature – ad esempio, a base di acido ialuronico o centella - sono pensati per agire in modo mirato sull'elasticità e sulla compattezza della pelle. Ecco perché vanno usati quando le smagliature non si sono ancora formate, con l'obiettivo di contrastarne la comparsa.

La routine di bellezza deve prevedere, quindi, l'applicazione quotidiana dei prodotti cosmetici. A giorni alterni, questa pratica può essere preceduta da un'esfoliazione leggera che consenta di eliminare le cellule devitalizzate e le impurità, oltre a stimolare la pelle e renderla più ricettiva al trattamento.

Creme anti smagliature

La pelle più secca è più a rischio di smagliature. L'applicazione regolare di creme o oli idratanti può aiutare a idratare la pelle e migliorarne l'elasticità, il che possiede una certa efficacia a carattere preventivo. Meglio optare per creme idratanti che contengano ingredienti come antiossidanti, enzimi, cellule staminali vegetali, centella, idrochinone o vitamina C. L'acido ialuronico aiuta anche ad idratare la pelle, il che può essere utile per le smagliature (questa sostanza è molto importante per il mantenimento del normale tropismo cutaneo).

Massaggio contro le smagliature

Massaggiare delicatamente e lentamente ogni giorno le smagliature con una crema idratante o un olio potrebbe migliorare il flusso sanguigno. Anche l'olio d'oliva o l'olio di mandorle possono favorire l'idratazione della pelle, sebbene la ricerca abbia fornito risultati variabili a sostegno dell'effettiva loro efficacia contro le smagliature.

Esfoliazione

Oltre all'uso di adeguati prodotti per contrastare la formazione delle smagliature, altrettanto importante è la periodica esfoliazione della cute con adeguati cosmetici. L'esfoliazione, infatti, facilita e accelera la rimozione delle cellule morte presenti sulla superficie cutanea, favorendo così il rinnovamento cellulare. In questo modo sarà possibile non solo prevenire la formazione delle smagliature, ma sarà anche possibile preservare l'elasticità, la compattezza e l'idratazione della pelle nel suo complesso.