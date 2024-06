In che modo la Sknball si differenzia da altri strumenti per la cura della pelle?

Puoi spiegarci come viene integrata in una tipica routine di bellezza?

La tecnica principale di utilizzo della palla è una tecnica di passaggio con la palla premuta sui volumi del viso e del collo . Deve essere effettuato in maniera continua e senza strappi. E' molto importante per questo essere seguiti da un professionista che insegni in maniera ottimale l'utilizzo della palla. Altre tecniche possono essere la digitopressione , che si pratica attraverso la pulsione su alcuni punti e il rimbalzo invece su altri.

Ci sono delle precauzioni per l'utilizzo in caso di problematiche di paresi o emiparesi o fibromialgie.

La sknball può essere tranquillamente integrata in un protocollo di face yoga con le mani e senza mani e anche all'utilizzo del gua sha . Anzi, è studiato proprio un protocollo specifico per alternare il gua sha con la palla ed esercizi manuali per ottenere un effetto che può essere avvicinato agli effetti lifting e agli effetti distensivi delle rughe dati dal botulino.

Dove acquistare la SKNball?

La Skimball si trova esclusivamente sul sito www.michelamorace.it in quanto unico distributore in Italia.

Sul sito si può richiedere una consulenza personalizzata a Michela o andare presso il suo studio per altri servizi come ad esempio prenotare una consulenza one to one con Michela a tua disposizione per darti ogni tipo di suggerimento e supporto nella cura di te stessa.