Skincare viso quando hai poco tempo: come farla?

La skincare viso veloce richiede un occhio di riguardo per la qualità dei prodotti , che dovranno essere pochi e mirati a prendersi cura delle esigenze specifiche della pelle. Il primo passo è quello di struccarsi e detergere , per poi passare all'idratazione con creme a rapido assorbimento. Ultima ma non per importanza è, naturalmente, la protezione solare .

Quando si opta per una skincare "pigra" è necessario valutare con attenzione la qualità dei pochi prodotti che si andrà a scegliere di applicare sul viso. L'obiettivo è una pelle pulita, liscia e morbida, ma anche un ovale privo di imperfezioni, per quanto possibile.

Quali sono gli step della skincare veloce mattutina?

Detersione . Essa è fondamentale per rimuovere impurità, smog e ripristinare alla purezza la pelle, la quale sarà infine pronta a recepire gli agenti idratanti.

. Essa è fondamentale per rimuovere impurità, smog e ripristinare alla purezza la pelle, la quale sarà infine pronta a recepire gli agenti idratanti. Idratazione . Che si tratti di un siero e basta in estate (quando si ha per esempio una pelle normale) o una crema dalla texture importante, l'idratazione non va mai trascurata, specie dopo che la pelle è stata accuratamente detersa. Sebbene molte skincare routine consiglino un siero, un contorno occhi, una crema, un olio e quant'altro, a volte il tempo non ci consente di applicare tutto: scegliamo il prodotto che rende la nostra pelle morbida e nutrita il più velocemente possibile, come per esempio una crema che contiene proprio gli ingredienti di cui abbiamo bisogno.

. Che si tratti di un siero e basta in estate (quando si ha per esempio una pelle normale) o una crema dalla texture importante, l'idratazione non va mai trascurata, specie dopo che la pelle è stata accuratamente detersa. Sebbene molte skincare routine consiglino un siero, un contorno occhi, una crema, un olio e quant'altro, a volte il tempo non ci consente di applicare tutto: scegliamo il prodotto che rende la nostra pelle morbida e nutrita il più velocemente possibile, come per esempio una crema che contiene proprio gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Protezione solare. Che sia piena estate o inverno inoltrato, l'applicazione del fattore di protezione solare non dev'essere mai trascurato. Il sole, insieme al tempo che passa, è tra i principali fattori che stimolano l'invecchiamento cutaneo.

Non sempre si ha o si trova il tempo per prendersi cura della propria pelle con tutti gli innumerevoli step delle skincare moderne. La prima cosa da fare è non colpevolizzarsi: il tempo è una risorsa preziosa, e le giornate possono diventare frenetiche.

La seconda cosa da fare, a pelle struccata, è quella di osservarsi attentamente allo specchio e toccare il viso con le mani pulite. Hai delle aree oleose e lucide, o magari dei punti in cui la pelle è particolarmente secca? Soffri di episodi acneici, o magari ha un piccolo inestetismo della pelle come per esempio la couperose?

Rimodulare la lista che ti abbiamo dato in base alle tue esigenze specifiche può aiutarti a individuare una skincare veloce, ridotta all'osso, senza rinunciare a quello di cui la pelle ha bisogno. Potresti per esempio dover applicare una crema mirata in alcune zone critiche del viso, pensata per idratare o riequilibrare la regolazione del sebo.

Se i problemi alla pelle sono più estesi o complessi, è sempre importante scegliere i prodotti in accordo con il proprio dermatologo. Una skincare veloce deve comunque e in ogni caso essere sicura.