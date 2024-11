In genere, la doccia si fa subito dopo l'attività sportiva. Se facciamo invece sport la sera, dunque, approfittiamone per una bella doccia rilassante e subito dopo applichiamo i classici prodotti che utilizzeremmo di solito, ricchi di nutrienti, antiossidanti ed ingredienti purificanti.

Naturalmente l'aria aperta incide sulla salute della pelle . Il contatto col sole favorisce la sintesi della vitamina D , ma il fresco bucolico (o cittadino) ci mette anche in contatto con agenti atmosferici avversi : caldo inteso, freddo tagliente, vento, sole, inquinamento e tanto altro ancora. La pelle, in quanto "spugna", assorbe tutto quello che ci circonda.

Chi ama il jogging , il nordic walking o le camminate in aperta campagna sa che il potere rilassante del cielo sopra la nostra testa non ha prezzo. Oltre a tonificare il corpo, dunque, si crea un rituale olistico di bellezza interiore, rilassamento, e decompressione.

Quali prodotti skincare applicare dopo la palestra?

Prima dell'attività fisica intensa in palestra, detergiamo il viso, strucchiamolo e, soprattutto, applichiamo un tonico idratante.

Dopo l'attività fisica facciamo una bella doccia rilassante e ripetiamo tutti gli step della nostra regolare skincare routine.

In base al tipo di pelle, possiamo voler applicare un siero leggero anche prima del workout.

Il sudore aiuta a rimuovere le tossine e le spore da una pelle che viene sottoposta a sforzo intenso. Non solo: contrariamente a quanto si possa pensare, il sudore favorisce la naturale ritenzione idrica della pelle, e la mantiene bella, luminosa e idratata. Quando siamo un po' accaldate il colorito apparirà più roseo, e non è certo un caso.

Subito dopo la doccia, possiamo optare per una skincare accurata, o veloce, in base a quello che ci attende dopo. Molte donne scelgono di uscire a cena dopo la palestra: a questo punto portiamo con noi il necessario per la doccia, per idratare la pelle in maniera accurata e applicare l'eventuale make-up. La vera skincare la eseguiremo prima di andare a dormire.

In altre parole, come si può osservare, la skincare dipende dal tipo di pelle, dall'attività sportiva e anche dalle incombenze quotidiane. Cerchiamo di non uscire mai senza i nostri prodotti protettivi e idratanti, ma facciamo in modo che la sera, arrivando a letto, il viso sia perfettamente struccato e nutrito.

Per approfondire: