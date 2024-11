In generale, vi ricordiamo che quando si parla di skincare tutto si basa sulla tipologia di pelle , che richiede azioni diverse: la cute grassa non è come la pelle mista , la cute normale non è come la pelle sensibile , e di conseguenza la beauty routine deve adeguarsi a queste differenze, in modo da assicurare al nostro corpo le cure migliori a seconda delle sue caratteristiche.

La skincare per la pelle sensibile deve essere calibrata e attenta, basata su ingredienti e formulazioni ad hoc. Considerando che questa tipologia di pelle tende a irritarsi e a infiammarsi velocemente, il nostro consiglio è quello di rivolgersi a un dermatologo per essere assolutamente certe di scegliere i prodotti giusti.

Ma non solo. La pelle sensibile è anche particolarmente reattiva alle sollecitazioni esterne. Ciò significa che sia gli agenti atmosferici che i prodotti non adeguati (tra cui ingredienti troppo aggressivi o profumi) possono provocare dei disagi, tra cui irritazioni, infiammazioni e eruzioni cutanee.

Altrettanto importante è preferire prodotti a base di burri nutrienti (in primis il burro struccante ) come quello di karitè , che idratano e nutrono la pelle. Ancora, è importantissimo idratare la cute nel modo corretto e lenirla con prodotti specifici, che contengano ingredienti come l'acido ialuronico , il pantenolo o il bisabolo.

In che ordine va fatta la skincare?

Per quanto riguarda i passaggi della skincare, quelli per la pelle sensibile non sono differenti da qualsiasi altra tipologia di cura per la pelle. Per prima cosa si deve detergere la pelle, e come abbiamo detto nel caso di pelle sensibile è bene utilizzare dei prodotti delicati e senza sapone, che eliminino solo le impurità della pelle ma non i suoi lipidi naturali, privi di tensioattivi e contenenti ingredienti attivi lenitivi.

Generalmente dopo la detersione si applica il tonico, utile a lenire la cute e a idratarla, ma chi ha la pelle sensibile può trovare maggiori benefici sostituendo questo prodotto con dell'acqua termale, più delicata sulla cute e maggiormente idratante.

Dopo il tonico si applica il siero che, nel caso di cute sensibile, è bene che contenga acido ialuronico e vitamina C. Poi si applica la crema contorno occhi, dalle texture leggera e a rapido assorbimento, avendo cura di picchiettarla sulla parte e di optare per un prodotto specifico per questa tipologia di cute.

Infine, si stende sul viso la crema idratante e la protezione solare, un prodotto che non deve mai mancare nella skincare di ognuna di noi ma soprattutto in caso di pelle sensibile è un tassello irrinunciabile.

Circa due volte a settimana, poi, e solo nella skincare routine serale, è possibile inserire uno scrub della pelle, utile a eliminare le cellule morte e a favorire il rinnovamento cellulare. Se si ha la pelle sensibile è importante che l'esfoliazione venga fatta in modo delicatissimo.