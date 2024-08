Come aumentare il benessere della vagina con la skincare intima? Per prendersi cura del benessere della vagina, bisogna curare sia la skincare intima (e quindi l'igiene e la protezione delle parti intime), sia adottare buone abitudini come scegliere intimo traspirante, non eccedere con la depilazione e fare attenzione durante e dopo i rapporti sessuali.

Cosa è la skincare intima? La skincare intima riguarda l'igiene e la salute della zona vaginale e vulvare, e tutte le pratiche che adottiamo nella routine quotidiana per prendercene cura. Come ci occupiamo di skincare per il viso, routine di bellezza dei capelli e delle unghie, anche le zone intime richiedono particolare attenzione per conservarsi in salute e mantenersi giovani. Prendersi cura della propria zona vaginale e vulvare è uno step fondamentale per le donne di tutte le età, non solo per preservarne la bellezza come faremmo per altre parti del corpo, ma anche per diminuire il rischio di soffrire di disturbi come cattivo odore, prurito, candida, cistite, arrossamenti e secchezza. Per approfondire: Cos'è una crema idratante vaginale?

Come proteggere le parti intime? Prediligere intimo in cotone biologico traspirante ;

; Evitare di indossare troppo spesso abiti molto stretti sulla zona vulvare;

sulla zona vulvare; Fare attenzione alla sicurezza e all'igiene durante e dopo i rapporti sessuali ;

; Fare una visita ginecologica almeno una volta all'anno. Prima ancora di considerare la routine di skincare vera e propria, è bene ricordare che la salute della vagina inizia con la scelta dell'intimo. Via libera a slip di cotone traspirante, meglio se in colori naturali e no a indumenti troppo stretti e aderenti per troppe ore al giorno. Anche fare una visita di controllo dal proprio ginecologo di fiducia almeno una volta all'anno è importante per evitare fastidi e problematiche che, se sottovalutate, potrebbero aggravarsi col tempo. Queste buone pratiche possono garantire una corretta cura della zona vaginale e vulvare, ma anche la skincare intima ci può dare un valido aiuto.

Come curare la bellezza della vagina? Corretta detersione, evitando prodotti troppo aggressivi;

Asciugatura delicata con un asciugamano dedicato, tamponando e non sfregando;

Applicazione di siero emolliente e lenitivo;

Applicazione della crema nutriente, per mantenere la pelle della zona vulvare giovane e idratata. La zona intima femminile richiede prodotti ad-hoc, dal momento che si tratta di un'area molto delicata. Il rischio che si potrebbe correre usando prodotti troppo aggressivi è quello di alterare la flora batterica che protegge vulva e vagina, causando pruriti e bruciori intimi molto fastidiosi. Per la detersione, via libera quindi a detergenti con ingredienti che rispettino il pH della mucosa, e che contengano prebiotici, in grado di prevenire gli squilibri della flora batterica e fastidi come il prurito o la secchezza. Anche la scelta dell''asciugamano ha un suo peso: meglio prediligere asciugamani in colori neutri (le tinture potrebbero irritare le pelli molto sensibili), in cotone biologico e dedicati solo a quest'area del corpo. Come ultimo step, anche in assenza di secchezza e fastidi intimi, è sempre consigliabile applicare prima un siero emolliente e lenitivo per preparare la zona a ricevere i principi attivi del prodotto successivo. Infine è il momento di passare all'applicazione della crema idratante a PH neutro, preferibilmente a base di aloe vera, calendula, avena o amido di riso. Sia nel caso del siero che della crema, è consigliabile compiere movimenti che vadano dall'alto verso il basso, con grande delicatezza, applicando i prodotti solo sulla parte esterna. Infine, anche depilazioni troppo frequenti potrebbero modificare il delicato equilibrio di quest'area, dal momento che i peli pubici sono una barriera naturale contro le infezioni esterne. Per approfondire: Chirurgia estetica intima: interventi più comuni e perché si sceglie