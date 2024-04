E questo vale anche per la nostra pelle, l'organo più esteso del corpo e anche maggiormente esposto all'azione degli agenti esterni (oltre che specchio di come stiamo dentro). Ecco perché è importante prendersene cura in modo mirato. Attraverso semplici gesti quotidiani e un'attenta skincare, che in primavera e dopo i 40 anni dovrebbe seguire delle regole ad hoc. Prima di scoprire di quali "regole" parliamo, però, non dimenticatevi di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere !

Parliamo di pelle e in particolare di skincare in primavera dopo i 40 anni. Perché se è vero che ogni età porta con sé cambiamenti fisiologici di cui è importante tenere conto, è vero anche che per ogni stagione esistono accortezze diverse a cui prestare attenzione.

Tutti elementi che influiscono in modo diretto sulla pelle e che è importante tenere in considerazione durante la skincare quotidiana . Ma non solo. La cute , infatti, proprio durante la Primavera, ha bisogno di essere rinnovata e nutrita, per lasciarsi alle spalle il grigiore invernale e ricaricarsi di nuova vitalità e luminosità . Soprattutto quando i segni del tempo tendono a mostrarsi in modo più visibile e per i quali, una specifica e mirata skincare in primavera dopo i 40 anni, risulta più che necessaria.

La Primavera, così come ogni altra stagione, porta con sé dei cambiamenti non solo nella natura, ma anche nel nostro corpo. Una stagione di rinascita, di rinnovamento, ma anche di temperature più miti, di un diverso tasso di umidità e di un graduale aumento dell'esposizione ai raggi solari .

Infine, per non subire i cambiamenti climatici della Primavera, è importante proteggere sempre la cute dai raggi UV , utilizzando sempre una crema solare con un fattore di protezione solare alto, non meno di 30 SPF . E applicandola sulla pelle anche se non ci si espone direttamente ai raggi solari.

Una volta che pelle è pulita e ben levigata, si passa all'i dratazione . In un'attenta skincare in primavera, dopo i 40 anni, deve essere fatta con prodotti e creme specifiche per pelli mature, ricche di nutrienti e con principi che aiutino a rimpolpare la cute rendendola più tonica, elastica e sana. Idratazione che passa anche dall'interno, assicurandosi di bere molta acqua durante l'arco della giornata (i raccomandati due litri andranno benissimo).

Allo stesso modo, l' esfoliazione è fondamentale per eliminare le cellule morte che si depositano sulla pelle. Ma è utile anche per stimolare la rigenerazione cellulare cutanea, migliorare la luminosità e la texture della pelle e prevenire la comparsa di rughe e acne . Uno step che dovrebbe essere seguito non meno di una volta alla settimana. E magari preferendo un peeling chimico o la tecnica della microdermoabrasione , che agiscono più in profondità e che risultano particolarmente efficaci per le pelli mature.

Scopo di una corretta detersione è quello di eliminare le impurità dalla pelle che, in Primavera, complice l'aumento della produzione di sebo e la maggior esposizione a polline e polvere, possono intaccare con più facilità la cute. Con il risultato di renderla spenta, opaca e ostruita. Per questo è importante agire con un pulizia profonda, che aiuti a liberare e a far respirare i pori.

Ecco perché, la skincare in primavera dopo i 40 anni non dovrebbe mai rinunciare a 4 passaggi fondamentali per il benessere cutaneo :

Per prima cosa, quindi è importante ricordare che la pelle ha bisogno adattarsi alla nuova stagione . Per questo è fondamentale allineare la skincare alle nuove esigenze della cute, aiutandola ad andare incontro alla stagione estiva con un pieno di benessere e con un aspetto più bello e sano.

Ecco perché, all'interno della skincare in Primavera, dopo i 40 anni è bene introdurre cosmetici che agiscano in un'ottica anti-aging , stimolando la produzione di collagene. Prodotti che contengano principi utili come: la vitamina C , il retinolo , i peptidi , il coenzima Q10 , l' acido ialuronico e la vitamina B3 , che è in grado di rassodare, levigare e ricompattare la cute. Un team di agenti che permettono di schermare la pelle contro i radicali liberi ed eventuali aggressioni esterne a cui la cute è costantemente sottoposta.

Skincare in Primavera dopo i 40: a cosa prestare attenzione

Ottimi, quindi, i sieri e le creme che contengono questi principi attivi, da preferire in formulazioni leggere, che non appesantiscano la pelle e che non ne ostacolino la traspirazione. Cosa che vale anche per la protezione solare a cui non bisognerebbe rinunciare tutto l'anno, ma che in Primavera diventa più che necessaria.

Step fondamentale della skincare in primavera dopo i 40, poi, è anche l'utilizzo di una buona crema per il contorno occhi. In questa zona del viso, infatti, la cute è molto più fragile e sottile. E di conseguenza anche più soggetta ai cambiamenti fisiologici già citati e agli agenti esterni tipici stagionali.

Per questo è bene prestare attenzione alla cura di questa area del volto. Utilizzando delle creme specifiche, mattino e sera, ma anche maschere e patch idratanti con formulazioni ad hoc. Piccole accortezze che garantiscono grandi risultati e una cura profonda delle vostra pelle matura e bellissima.