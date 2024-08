Skincare in menopausa: cosa non deve mancare?

La skincare in menopausa richiede qualche accorgimento in più. Si comincia con una detersione delicata, mai troppo aggressiva, e si procede con una corretta idratazione del tipo di pelle , a cui integrare antiossidanti . L' esfoliazione durante questa fase della tua vita non dovrà mancare, ma dovrà essere più delicata del solito. Esistono poi trattamenti come massaggi, o yoga facciale , pensati per appianare le rughe .

Detto ciò, possiamo prevenire e ritardare l'arrivo dell' invecchiamento cutaneo , ma non è possibile ringiovanire la pelle in senso letterale. Esistono poi alcuni trattamenti che, abbinati a un' alimentazione sana e a uno stile di vita bilanciato, possono aiutare la pelle a ridurre visibilmente i segni dell'età.

Cosa non deve mancare nella skincare in menopausa?

La detersione delicata . La skincare in menopausa richiede una pulizia della pelle non aggressiva, ma soprattutto conforme al derma maturo e al tipo di pelle in questione. Aggredire la pelle con detergenti molto pesanti può infatti contribuire all'invecchiamento cutaneo, andando a rimuovere il film idrolipidico (costituito da sebo, cheratina e altro) e provocando squilibri.

. La skincare in menopausa richiede una pulizia della pelle non aggressiva, ma soprattutto conforme al derma maturo e al tipo di pelle in questione. Aggredire la pelle con detergenti molto pesanti può infatti contribuire all'invecchiamento cutaneo, andando a rimuovere il film idrolipidico (costituito da sebo, cheratina e altro) e provocando squilibri. L'idratazione profonda della pelle. Scegli prodotti ricchi di antiossidanti (es: acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare) capaci non solo di restituire un po' di elasticità alla pelle e combattere l'arrivo delle rughe profonde, ma anche ingredienti capaci di trattenere l'acqua. Negli ingredienti da prediligere (sempre previo consiglio del dermatologo) troviamo gli acidi grassi essenziali, vitamina E ed antiossidanti pensati per proteggere la pelle alle aggressioni esterne. La vitamina C aiuta la sintesi del collagene e non dev'essere trascurata. Attenzione anche alla pelle delle labbra, che ha bisogno di cure restitutive e profonde, e a quella del contorno occhi, che richiede un prodotto dedicato (la pelle qui è più sottile).

La skincare andrebbe eseguita 1-2 volte al giorno, possibilmente mattino e sera prima di coricarsi. Di notte, la pelle lavora in maniera più focalizzata ed è in grado di assorbire tutti i nutrienti che vi applichiamo, rallentando così l'invecchiamento.

Per quanto riguarda l'esfoliazione della pelle in menopausa, è importante ricordare che la delicatezza è di primaria importanza. La pelle in menopausa è delicatissima e granuli troppo spessi, troppo grossi o troppa frizione possono danneggiarla. Evitare il peeling chimico, dando invece priorità a scrub naturali con alto contenuto di acido mandelico. Gli esperti raccomandano che il pH del prodotto sia più basso di quello della pelle, con ingredienti come aloe vera, olio di jojoba e altri oli naturali, lenitivi ma soprattutto profondamente idratanti. Quante volte esfoliare il viso in menopausa? In base alle necessità, al massimo 1-2 volte ogni due settimane.

Massaggi al viso antietà, palle da yoga e altri trattamenti estetici, più o meno invasivi, possono aiutare considerevolmente a migliorare il tono della pelle matura, ma è sempre importante ricordare che qualsiasi intervento non è permanente. La manutenzione, e la corretta gestione del proprio corpo (salute, alimentazione), rimane di vitale importanza.

