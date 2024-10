L'idea di base è semplice: prevenire è meglio che curare . Invece di aspettare che si presentino problemi come acne , macchie scure o segni del tempo, la skincare coreana mira a mantenere la pelle in uno stato ottimale, per prevenire la comparsa di queste imperfezioni.

I social sono invasi di beauty tips sulla skincare coreana . Un vero e proprio rituale di bellezza che punta a prendersi cura della pelle in modo olistico. Non si tratta solo di combattere rughe o imperfezioni: l'obiettivo è migliorare la salute generale della pelle, mantenendola idratata, equilibrata e protetta dagli agenti esterni.

Quali sono i migliori prodotti per la skincare coreana?

Abbiamo selezionato su Amazon quelli che secondo me sono i migliori prodotti per godere della skincare coreana tutti i giorni. Troverai innanzitutto un kit completo con tutto ciò che ti serve, e poi abbiamo scelto 4 prodotti tra quelli più venduti e che hanno ricevuto le recensioni migliori.

Skincare Coreana Total Care Kit

Un kit completo pensato per chi desidera una pelle pura, idratata ed equilibrata, grazie a una combinazione di quattro prodotti naturali e altamente efficaci. Si inizia con la Brightly Clean Mousse Detergente Delicata, una mousse formulata con oligoelementi, Detox Anti-Age e Acqua Attiva di Melone: rimuove delicatamente le impurità e il make-up, lasciando la pelle morbida, idratata e fresca, senza seccarla. Il secondo passaggio prevede l'uso di Fresh Detox Tonico Viso Spray, arricchito con Aloe Vera, Acido Ialuronico e Avena Biologica per purificare in profondità, riequilibrare il pH e idratare intensamente. Il terzo step è con il C-Bomb Siero Viso, un siero antimacchie a base di Vitamina C, Acido Ialuronico e Kiwi Biologico. Infine, la routine si completa con la Pure Balance Crema Riequilibrante, che grazie al Complesso Sebo-Regolatore e agli estratti naturali di Argan, Jojoba e Liquirizia, riduce sebo, pori e rossori, lenendo e nutrendo la pelle. Uno dei suoi punti di forza è che sono prodotti italiani certificati EcoBio AIAB, con ingredienti naturali fino al 99%.

Yepoda - THE CALM BALM

Il più celebre detergente viso della skincare coreana, super virale. Un balsamo detergente con olio di oliva e cocco per una pulizia profonda e delicata. Uno dei principali punti di forza è la sua formula nutriente: grazie al burro di karité, la pelle risulta morbida e profondamente idratata, senza residui oleosi. Inoltre, la presenza di oli essenziali offre un effetto calmante, perfetto per distendere la pelle stressata e favorire un momento di relax.

Perfetto per pelli sensibili perché è un detergente senza sapone e la sua composizione è priva di siliconi, parabeni, microplastiche e altre sostanze dannose.

haruharu wonder Black Riso Toner ialuronico

Un tonico idratante all'avanguardia con una formulazionne unica capace di idratare profondamente grazie a ingredienti di alta qualità come l'acido ialuronico. La formula vegan-friendly, cruelty-free e priva di ingredienti dannosi (EWG-safe), contiene riso nero fermentato e corteccia di germogli di bambù, che leniscono e migliorano visibilmente l'elasticità della pelle. E contiene anche glicerina vegetale, che con le sue proprietà umettanti attira e trattiene l'umidità, proteggendo la pelle dagli agenti atmosferici e mantenendola morbida per tutto il giorno.

Pyunkang Yul, Peeling Gel

Il gel peeling esfoliante è la soluzione ideale per chi ha la pelle sensibile e desidera un'esfoliazione delicata ma efficace, grazie a ingredienti naturali accuratamente selezionati. La formula si affida all'estratto di papaya e all'acido citrico, che rimuovono uniformemente le impurità, riducono visibilmente i pori e lasciano la pelle morbida senza irritazioni.

Grazie all'estratto di radice di Scutellaria Baicalensis e liquirizia, il gel conferisce alla pelle un aspetto luminoso e pulito, arricchendola di vitamine e minerali che illuminano l'incarnato.

Dopo l'esfoliazione, la formula idrata in profondità grazie agli acidi ialuronici, che trattengono l'umidità fino a 1000 volte il loro peso, garantendo una pelle rinfrescata e nutrita. Inoltre, l'estratto di Centella Asiatica e l'estratto di Tea Tree calmano rapidamente la pelle, riducendo rossori e infiammazioni, lasciandola lenita e protetta.

Etude House SoonJungCrema idratante

La crema idratante è il passaggio finale per sigillare tutti gli step precedenti e mantenere la pelle idratata e nutrita per tutto il giorno o la notte. Questa crema è una scelta perfetta, soprattutto per chi ha la pelle sensibile o irritata. Questa crema è formulata con pantenolo e madecassoside, due ingredienti che riparano e rafforzano la barriera cutanea. Il suo vantaggio principale è la sua capacità di idratare senza appesantire, rendendola perfetta anche per pelli miste o grasse.