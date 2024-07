Skincare contro il caldo: cosa fare e cosa non fare?

La skincare contro il caldo è una corretta routine di cura della pelle che tiene conto di tutte le esigenze che la cute ha durante la primavera e l'estate. Per eseguirla alla perfezione occorre scegliere i detergenti più delicati, selezionare con cura gli ingredienti della crema idratante, non esagerare con l'esfoliazione e usare la protezione solare . In più, naturalmente, occorre non dimenticare di idratarsi e di fare grande attenzione nell' alimentazione .

Poi, occorre abbassarne la temperatura, cercando sempre di prediligere la permanenza in luoghi freschi e ventilati e, durante le esposizioni al sole, fare delle pause rigeneranti all'ombra . Inoltre, è essenziale non sacrificare la pelle con tessuti che non ne permettano la traspirazione: meglio prediligere abiti leggeri, non troppo stretti e dai colori chiari.

La pelle si rinfresca combinando fattori interni ed esterni. Per ciò che concerne quelli interni, è importante bere molta acqua durante il giorno, circa due litri e aumentare il consumo di frutta e verdura , anche sotto forma di centrifugati. La disidratazione , infatti, è uno dei primissimi segnali che la pelle sta soffrendo per il troppo calore e per l'eccessiva esposizione ai raggi solari .

Il primo appuntamento è dunque al mattino da appena sveglie, quando si prepara la cute ad affrontare il resto della giornata. Il secondo è alla sera, prima di andare a dormire , per eliminare dalla cute ogni traccia di impurità, come smog, inquinamento, sabbia, creme o prodotti vari utilizzati e per garantire un perfetto equilibrio e nutrimento durante la notte.

Cosa mettere sul viso in estate?

Prodotti ad alto potere idratante, come le formulazioni in gel, da adottare sia per i detergenti che per la creme, e che consentono un grado di idratazione più profondo ma senza rischiare di appesantire la cute. Di fatto, quindi, non sono gli step della skincare a cambiare per combattere il caldo, ma i prodotti utilizzati. Che devono agire contro le alte temperature garantendo massima idratazione alla cute.

Il detergente, per esempio, deve consentire una pulizia maggiore e profonda, per liberare i pori dalle impurità e permettere alla pelle di respirare. Il tonico, anche se non è obbligatorio, è importante che abbia proprietà lenitive e idratanti, nutrendo la cute in profondità e donandole un plus di benessere. Il siero, da scegliere in base alla tipologia di pelle, nella skincare contro il caldo dovrebbe contenere Vitamina C, dalle proprietà antiossidanti, collagene, acido ialuronico, ceramidi e peptidi, tutte sostanze ad alto effetto idratante.

La crema per il contorno occhi deve essere super nutriente vista la delicatezza della parte, mentre la crema idratante è bene che abbia un importante potere emolliente e nutriente ma senza appesantire la pelle. Ottime le formulazioni leggere, in gel o a base acquosa, che idratino la cute lasciandola respirare. Infine, la protezione solare con un SPF alto è indispensabile per combattere il caldo e i danni del sole sulla pelle, un ultimo step da non dimenticarsi mai.