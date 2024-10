Skincare autunnale: come preparare la pelle al freddo?

Infine è essenziale con l'arrivo dell'autunno proteggere la pelle, non solo dal freddo, ma anche dai raggi UV, utilizzando quotidianamente la crema solare SPF 30 , e scegliendo prodotti delicati e non aggressivi.

Che prodotti usare sulla pelle in autunno?

In autunno punta su prodotti ottimi per l'esfoliazione, ma delicati, come scrub, peeling e gommage. Questi trattamenti sono ottimi per rendere la pelle luminosa, eliminando le cellule morte e preparandola a ricevere i prodotti successivi.

Se la tua pelle è particolarmente sensibile scegli un detergente delicato e che non sia schiumogeno. In questo caso potrai ridurre l'utilizzo dell'acqua calcarea.

In caso di pelle secca invece opta per un detergente non aggressivo e in crema. Per la pelle grassa oppure mista, infine, il consiglio è quello di usare uno scrub purificante.

Nella skincare autunnale inoltre non può mancare una crema, ideale per nutrire la pelle stressata dall'azione del sole. Scegli un prodotto che sia ricco di ingredienti lenitivi, come la calendula e l'acqua termale.

Non dimenticare poi un siero a base di vitamina C e acido ialuronico per donare luminosità al viso oppure – in caso di pelle grassa – a base di acidi di frutta per tenere sotto controllo la produzione del sebo.