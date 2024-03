Se vuoi saperne di più su come scienza, nutraceutica e intelligenza artificiale stanno esercitando il loro impatto benefico sulle dinamiche di invecchiamento cutaneo , continua a leggere. Prima ti invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità di bellezza e benessere.

Hai mai sentito parlare di skin longevity ? Il tema dell'invecchiamento è centrale in un periodo storico in cui l'aspettativa di vita si allunga e, al tempo stesso, l'organo più esteso del nostro corpo fatica a tenersi giovane.

L'obiettivo del Milan Longevity Summit è quello di coinvolgere scienza, cosmesi e intelligenza artificiale per produrre un documento in dieci punti volto a favorire "i legislatori, gli operatori del settore e il pubblico tutto a migliorare lo stile di vita della popolazione e contribuire ad una vecchiaia sana, attiva ed efficiente".

Invecchiare con grazia è un tema caldo dell'attualità, e non riguarda solo le donne, né tantomeno il mondo della cosmeceutica. È un settore vivo, prospero e attivo dell'economia mondiale , e ogni anno sempre più aziende e investitori scommettono sullo sviluppo e la progettazione di nuovi modi per rallentare gli effetti del tempo sulla pelle e, in generale, prolungare le aspettative di vita.

Il concetto di skin longevity è centrato non tanto sul quanto è possibile prolungare la vita attraverso una sanità pubblica efficiente, la prevenzione e le condizioni di vita generalmente migliori. È soprattutto focalizzato sul modo in cui la pelle invecchia , e sulle strategie, olistiche e strutturali, per prolungare la bellezza naturale dell'organo più esteso del corpo umano.

Come rallentare l’invecchiamento: un approccio su più fronti

L'invecchiamento è fisiologico ma, al tempo stesso, è anche causato da una serie di fattori su cui è possibile intervenire attraverso un'azione combinata di processi multidisciplinari.

Possiamo parlare di buone abitudini, di protezione solare e di sostanze pensate integrare la rallentata produzione di collagene ed elastina causata da una pelle matura. Pensiamo per esempio ai peptidi biomimetici che regolano l'azione del recettori cutanei e distendono il viso, mimetizzando così le rughe e stimolando la produzione del collagene.

Anche la nutraceutica, in futuro, potrebbe assumere ancora più importanza nel mondo della bellezza. Per esempio il Nad è una molecola che ripara in maniera efficace il patrimonio genetico e che, secondo quanto riporta il dottor Beretta, fondatore della start up italiana So Longevity, potrebbe trovarsi al centro della tematica della lunga vita. Entrano così in gioco gli integratori alimentari, uno dei settori della bellezza e della longevità che negli ultimi anni attira più investimenti in assoluto.

Nel documento "Skin aging from mechanisms to interventions: focusing on dermal aging" è spiegato chiaramente che l'invecchiamento è provocato da una serie di fattori interni ed esterni, e che conoscerli tutti è l'unico modo per formulare una serie di trattamenti di longevità della pelle davvero efficaci.

