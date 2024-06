Che cos'è lo skin icing? Lo skin acing è un trattamento che punta sul contatto tra lapelle del viso, il ghiaccio e l'acqua gelida. Le tecniche per farlo sono diverse, ma tutte volte a dare uno shock termico al volto. Sulla carta gli obiettivi sono distendere le rughe, smorzare i gonfiori e ridurre le borse sotto gli occhi, ma occorre precisare che prima di farlo sarebbe meglio consultare un esperto per non danneggiare la pelle.

A cosa serve il ghiaccio nella skincare? Riduce borse e gonfiori sotto gli occhi;

Riduce le occhiaie;

Distende le rughe;

Facilita il rinnovo cellulare;

Rassoda la pelle;

Riduce la produzione di sebo e l'acne;

Diminuisce i rossori cutanei. Da sempre, il freddo e il ghiaccio sono rinomati per i loro effetti benefici sulla pelle e sul corpo in generale. Non a caso, gli antichi romani dedicavano una parte delle loro terme, il frigidarium, alle acque gelide. Diversi studi confermano che il freddo è un alleato prezioso del rinnovamento cutaneo e che il ghiaccio in particolare ha un effetto vasocostrittore che aiuta con i gonfiori. Ciò significa che in effetti gli impacchi freddi o ghiacciati hanno il potere di ridurre molti inestetismi (anche quelli legati all'età) come i segni di stanchezza sotto agli occhi, e quindi borse e occhiaie. Tamponare con panni freddi è anche una soluzione per pelli grasse, perché regola la produzione di sebo, e per quelle tendenti ad arrossamenti, che è in grado di mitigare. Il suo effetto tensore contribuisce inoltre a rendere la pelle più compatta e soda e a diminuire, seppur momentaneamente, le rughe. È bene però ricordare che gli effetti del ghiaccio sulla pelle sono momentanei e si esauriscono in poche ore, quindi lo skin icing non può essere considerato un trattamento risolutivo di determinate problematiche. Evitiamo il fai da te La informazioni che seguono sono di carattere editoriale, ma il nostro invito è quello di evitare il fai da te nella skincare : la nostra pelle è più delicata di quanto possa sembrare e se vogliamo agire senza contraccolpi è fondamentale un consulto dermatologico.

Come fare skin icing? Detergere accuratamente il viso;

Prendere una ciotola abbastanza grande da consentire al viso di essere immerso completamente;

Riempirla di cubetti di ghiaccio e acqua;

Legare i capelli;

Avvicinare il volto alla ciotola e immergerlo in acqua per alcuni secondi;

Riemergere e ripetere l'operazione per 3 o 4 volte;

Asciugare il viso e procedere con una skincare routine idratante e lenitiva. Lo skin icing è tornato particolarmente in auge nell'ultimo periodo ma, in varie forme, esiste dagli anni Novanta. Praticarlo è molto semplice, perché la procedura consiste nel "ghiacciare" letteralmente il proprio viso. Una delle tecniche più utilizzate è quella di prendere una bacinella abbastanza grande, riempirla di acqua e ghiaccio e immergervi il viso per qualche secondo, dopo aver avuto l'accortezza di legare i capelli se lunghi, in modo che questi non finiscano anch'essi nell'acqua. Oltre a questa esistono diverse varianti, tra cui quella di mettere beauty tools come rulli o pietre di giada in congelatore prima di usarli. Applicare acqua ghiacciata (o tools ghiacciati) sul viso è però indubbiamente un gesto forte e per questo prima di farlo sarebbe opportuno provare su una parte del corpo più piccola e meno delicata per assicurarsi che la pelle sia in grado di sopportarlo. In più, vi ricordiamo l'importanza di chiedere consiglio al proprio medico.

Perché non mettere il ghiaccio direttamente sulla pelle? Arrossamenti;

Irritazioni;

Ustioni. Uno dei motivi per cui lo skin icing è una pratica che non possiamo consigliare a cuor leggero è che presenta anche alcune controindicazioni. Per esempio, se si commette l'errore di mettere il ghiaccio direttamente sulla pelle si possono rischiare vere e proprie ustioni. La tecnica della ciotola d'acqua è per questo la più utilizzata perché prevede l'immersione del volto in acqua ghiacciata, dove i cubetti sono funzionali a mantenere bassa la temperatura dell'acqua che bagna il viso, ma anche in questo caso occorrerebbe fare attenzione, perché non sono esclusi arrossamenti e irritazioni. In generale, inoltre, lo skin icing non è adatto a tutti: le pelli più sensibili infatti potrebbero andare incontro a eritemi o dermatiti.