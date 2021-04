Skin Care Pelle Maschile: Crema Viso Uomo, Pulizia e Cura

AndroCosmesi: Introduzione

Come è Cambiata la Cura della Pelle Maschile?

Il rapporto che intercorre tra l'uomo e il benessere fisico si è evoluto nel tempo, anche per quanto riguarda la bellezza, la cura personale e l'interesse per specifici aspetti estetici (es. primi segni del tempo, gestione della barba ecc.).

Shutterstock

Come anche i dati economici dimostrano, gli uomini hanno sviluppato una sensibilità differente rispetto alla skin care rispetto al passato: ciò si traduce in un significativo impatto per quanto riguarda i cosmetici del comparto maschile, soprattutto in considerazione del fatto che i cosmetici dedicati al pubblico femminile non sempre soddisfano le esigenze della cute maschile.

In altre parole, sempre più uomini sono attenti alla cura della loro pelle e cercano prodotti specifici per curarla e proteggerla. Non solo detergenti e prodotti per la rasatura, ma anche creme viso, maschere e protezioni solari specificatamente formulate per ogni fascia di età ed ogni tipo di pelle.