Siero viso e crema viso sono due prodotti molto importanti nella propria skincare quotidiana, ma quale differenza c'è fra questi due prodotti? Come usarli nel modo corretto?

Siero viso e crema viso: quali differenze? Cosa cambia tra crema e siero? La principale differenza fra siero viso e crema viso risiede nella formulazione: da un lato abbiamo il siero viso, dalla texture fluida, velocemente assorbibile e dalla formulazione concentrata i cui attivi penetrano in profondità nella pelle; dall'altro lato abbiamo la crema viso, dalla texture più consistente, con principale funzione idratante e protettiva che dona sollievo alla pelle proteggendola e contribuendo a ripristinarne l'integrità. Meglio il siero o meglio la crema? In verità, non esiste un prodotto migliore di un altro. Siero viso e crema viso, infatti, sono prodotti complementari, pensati per essere utilizzati insieme (nell'opportuna modalità, come si vedrà nel capitolo successivo) e perché la loro azione venga potenziata o ampliata dall'uso concomitante.