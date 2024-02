Siero Viso: a cosa serve? Quando usarlo?

Nella skin care routine, il siero viso completa e potenzia l'efficacia della crema, agendo in sinergia a vari livelli dell' epidermide . Si tratta, infatti, di un trattamento particolarmente indicato per la cura di pelli esigenti , come quelle mature o stressate, che va applicato su viso e collo perfettamente puliti prima dell'abituale trattamento giorno o notte .

Il siero viso è caratterizzato da un' elevata concentrazione di principi attivi (alcune sostanze arrivano al 15%), rubati alla natura ed ottimizzanti in laboratorio. Rispetto ad altre tipologie di cosmetici , si tratta, infatti, di un prodotto innovativo e tecnologicamente avanzato, che svolge un'azione mirata ottimizzata dalle quantità maggiori di molecole funzionali che penetrano nella pelle, quindi è generalmente necessario un tempo più breve per ottenere risultati visibili . Non a caso il siero viso presenta una texture leggera e fluida , studiata per favorire l'assorbimento cutanea e fornire un'efficacia rapida e duratura.

Il siero viso contiene acqua e principi attivi idrosolubili molto concentrati e ridotti in micro-molecole che riescono a penetrare in profondità. A seconda della specifica formulazione, il siero viso riesce a soddisfare le diverse esigenze della pelle.

Progettato per nutrire, proteggere e idratare la pelle del viso , il siero è particolarmente indicato in caso di:

Il siero viso di RoC è adatto a coloro che vogliono combattere i segni del tempo. Questo prodotto è pensato sia per chi inizia ad avere le prime rughe, sia per chi ha invece necessità di attenuare rughe più profonde. L'ingrediente chiave è il retinolo RoC puro con rilascio graduale che aiuta a distendere la pelle del viso, ma anche a ridurre l'aspetto dei pori e a restituire compattezza alla pelle; gli effetti sono visibili già dopo 4 settimane di applicazione. Il siero viso di RoC può essere utilizzato quotidianamente, per prendersi cura costantemente del benessere e dell'aspetto della nostra pelle.

Il siero viso Florence all'acido ialuronico può essere utilizzato per il contorno occhi , il collo e il décolleté, oltre che per il viso. Questo prodotto ha un'azione rimpolpante e idratante immediata, grazie alla formulazione a base di Vitamina C, Vitamina E e acido ialuronico; a questi ingredienti si aggiungono anche l' olio di jojoba e l' aloe vera e tutti concorrono a stimolare la produzione di collagene. La vitamina C, inoltre, rende la pelle luminosa e aiuta a combattere le macchie.

Il siero viso di Omia è rivolto in particolari a coloro che hanno la pelle normale o mista e che vogliono prevenire i segni dell'invecchiamento. L'elemento chiave della formulazione è l' olio di argan , ricco di vitamina A , vitamina E e acido linoleico , ottenuto da coltivazione biologica e tramite la tecnica di spremitura a freddo con metodi meccanici. L'olio di argan permette alla pelle di mantenersi elastica e idratata e la sua delicatezza lo rende idoneo anche ad essere usato per il contorno occhi . Questo siero viso ha un effeto litfing immediato e dopo 28 giorni di utilizzo costante si noterà l'aumento dell'elasticità cutanea.

Esistono, poi, sieri che svolgono un' azione riparatrice , distendono le rughette e regalano freschezza al viso; questa variante assicura un intenso nutrimento per la pelle e stimolano l'attività cellulare per rivitalizzare il viso dopo gli "anta". Altre proposte sfruttano l'effetto di agenti ridensificanti contro il rilassamento dei tessuti, che riempiono i segni dell'età e ridisegnano l'ovale, rivelando una pelle più compatta, tonica ed elastica.

Come si Applica

Il siero viso svolge un'azione mirata, ma non sempre riesce a dare alla pelle il comfort necessario. Per questo motivo, si applica prima della crema idratante da giorno o da sera: il prodotto si assorbe immediatamente ed ha la capacità di potenziare l'effetto del trattamento ricco in ingredienti nutrienti ed emollienti, che si stende successivamente. La sinergia di siero e crema si traduce in una piacevole sensazione di benessere per l'epidermide.

Per l'applicazione non occorre nemmeno massaggiarlo: è sufficiente stendere il siero viso, dopo la detersione, con movimenti rapidi delle dita. Di solito, ne bastano poche gocce alla volta. Dopo l'applicazione del siero viso a formare una base, è possibile procedere con prodotti dalla texture più consistente come: crema idratante, solare e trucco.

Per quanto riguarda la conservazione, occorre tenere presente che è un cosmetico soggetto a deteriorarsi piuttosto facilmente. Non a caso queste formulazioni sono disponibili in confezioni che ne proteggono l'integrità e li preservano dal contatto con aria e luce, come dispenser, fiale monodose, flaconi con contagocce o tubetti con beccuccio per un'applicazione mirata.