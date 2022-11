Siero Retinolo: a cosa serve? Come usare il Siero al Retinolo?

Che cos'è il Siero al Retinolo? Il siero al retinolo è un cosmetico e, più precisamente, un siero per il viso a base di retinolo, sostanza probabilmente più conosciuta con il nome di vitamina A. Generalmente, all'interno dei sieri, il retinolo è contenuto in concentrazioni compre fra lo 0,0015% e lo 0,4%. Il siero al retinolo è particolarmente apprezzato nell'ambito della cosmetica anti-età, ma - come si vedrà nel corso di questo articolo - per un uso appropriato, è opportuno conoscerne caratteristiche e limiti di impiego.

Cos'è il Retinolo e proprietà Il retinolo costituisce una delle forme attive della vitamina A, insieme all'acido retinoico e alla retinaldeide. Tralasciando l'importanza rivestita dalla vitamina A nel nostro organismo, in questo capitolo ci concentreremo principalmente delle caratteristiche e delle proprietà del retinolo utilizzato per fini cosmetici. Shutterstock Retinolo o Vitamina A - Struttura chimica Una volta applicato sulla pelle, il retinolo - attraverso processi di ossidazione - deve essere convertito in acido retinoico affinché possa espletare la sua azione. A questo proposito, è opportuno precisare che il "tasso di conversione" del retinolo in acido retinoico può variare da un individuo all'altro, così come può variare la sua capacità di essere assorbito dalla pelle. L' efficacia dell'utilizzo di prodotti a base di retinolo, pertanto, è connessa a questi due fattori . Ad ogni modo, quando utilizzato a livello cutaneo, il retinolo può: Favorire la proliferazione dei cheratinociti , contribuendo in questo modo ad aumentare lo spessore dell'epidermide e a compattare lo strato corneo (gli strati più esterni della cute).

, contribuendo in questo modo ad aumentare lo spessore dell'epidermide e a compattare lo strato corneo (gli strati più esterni della cute). Contribuisce ad aumentare la sintesi dei componenti della matrice extra-cellulare , quali collagene, acido ialuronico ed elastina, elementi molto importanti per la pelle dal momento che, insieme, ne costituiscono l'impalcatura che la sostiene e la sorregge.

, quali collagene, acido ialuronico ed elastina, elementi molto importanti per la pelle dal momento che, insieme, ne costituiscono l'impalcatura che la sostiene e la sorregge. Contribuire a ridurre la degradazione del collagene e di altri elementi che compongono la matrice extra-cellulare attraverso l'inibizione di particolari enzimi - le matalloproteinasi della matrice (MMP) - deputati a questa funzione.

e di altri elementi che compongono la matrice extra-cellulare attraverso l'inibizione di particolari enzimi - le matalloproteinasi della matrice (MMP) - deputati a questa funzione. Attenuare le macchie cutanee iperpigmentate , mediante l'ostacolo del trasporto della melanina (il pigmento responsabile dell'abbronzatura e anche delle macchie scure sulla pelle del viso) dai melanociti agli strati più superficiali della pelle e mediante l'interferenza con l'azione dei melanociti che porta ad una migliore distribuzione della melanina a livello cutaneo.

, mediante l'ostacolo del trasporto della melanina (il pigmento responsabile dell'abbronzatura e anche delle macchie scure sulla pelle del viso) dai melanociti agli strati più superficiali della pelle e mediante l'interferenza con l'azione dei melanociti che porta ad una migliore distribuzione della melanina a livello cutaneo. Favorire la riduzione della sintesi di sebo a livello delle ghiandole sebacee, così come la riduzione della sintesi delle principali cellule che le compongono (i sebociti).

a livello delle ghiandole sebacee, così come la riduzione della sintesi delle principali cellule che le compongono (i sebociti). Normalizzare la cheratinizzazione e contribuire ad ostacolare l'ostruzione dei pori.

A cosa serve il Siero al Retinolo? Il siero al retinolo viene utilizzato soprattutto come efficace prodotto cosmetico anti-age allo scopo di contrastare segni del tempo come rughe e macchie cutanee, poiché, grazie al suo componente principale, esso è in grado di: Favorire la sintesi del collagene e contrastarne la degradazione;

Stimolare la sintesi di acido ialuronico ed elastina;

Favorire la proliferazione dei cheratinociti e l'ispessimento dello strato epidermico, favorendone di conseguenza la funzione protettiva;

Ridurre la perdita di idratazione;

Contrastare le macchie cutanee dovute all'avanzare dell'età e al foto-invecchiamento.

Come si usa il Siero al Retinolo? Il siero al retinolo si applica dopo la detersione, sulla pelle pulita ed asciutta. Poiché è necessario evitare l'esposizione al sole dopo aver utilizzato cosmetici a base di retinolo o di altri retinoidi; il siero in questione dovrebbe essere preferibilmente usato la sera, benché esistano alcuni prodotti che possono essere usati anche durante il giorno, purché dopo di essi si applichi una protezione solare con elevato indice di protezione (SPF). Il siero al retinolo, avendo una formulazione liquida, è di norma contenuto in appositi recipienti con contagocce o con erogatori che garantiscono una fuoriuscita ottimale del prodotto e un'applicazione mirata. Shutterstock Solitamente, è sufficiente l'utilizzo di poche gocce di prodotto che possono essere applicate su viso, collo e decolleté, avendo però cura di evitare occhi, palpebre e labbra . La frequenza di utilizzo può variare in funzione del prodotto preso in considerazione: alcuni sieri al retinolo si possono usare quotidianamente, mentre altri richiedono una frequenza più ridotta, ad esempio, due o tre volte a settimana. Ad ogni modo, poiché la modalità e la frequenza di utilizzo potrebbero variare in funzione del tipo di siero al retinolo preso in considerazione, si raccomanda di far riferimento alle indicazioni riportate sull'etichetta o sulla confezione del prodotto che si vuole usare . Cosa mettere dopo il Siero al Retinolo? Dopo aver utilizzato il siero al retinolo, è possibile procedere con la propria beauty routine applicando una crema; ad esempio, una crema idratante a base di acido ialuronico, una crema nutriente o ancora una crema anti-age. In questo senso, sono molti i marchi che propongono una linea di prodotti completa per la skincare quotidiana da associarsi al siero al retinolo da essi prodotto. In qualsiasi caso, l'importante è evitare di utilizzare cosmetici a base di ingredienti che non devono essere impiegati insieme al retinolo ( vedi capitolo dedicato: "Cosa NON usare con il Retinolo?" ).

Possibili effetti indesiderati Benché rispetto ad altre forme di vitamina A (retinoidi), il retinolo risulti meglio tollerato dalla pelle, con il suo impiego è comunque possibile incappare in alcune problematiche. Difatti, si potrebbe assistere alla comparsa di secchezza, desquamazione e irritazione cutanee in individui particolarmente sensibili. Qualora simili effetti dovessero insorgere durante l'utilizzo del siero al retinolo, è opportuno sciacquare immediatamente la zona trattata e sospendere l'uso del prodotto. Nel caso tali reazioni dovessero persistere e/o peggiorare, sarà opportuno rivolgersi al proprio medico.

Quando NON usare il Siero al Retinolo In linea generale, il siero al retinolo, così come altri cosmetici a base di retinolo, non devono essere utilizzati durante la gravidanza. Il prodotto in questione, inoltre, potrebbe non essere ben tollerato dalle pelli più sensibili. In caso di subbi sulla possibilità o meno di ricorrere all'uso di un siero al retinolo, si raccomanda di chiedere consiglio al proprio dermatologo di riferimento.

Cosa NON usare con il Retinolo? Dopo l'applicazione del siero al retinolo, come abbiamo detto, è possibile procedere con l'utilizzo di una crema. Tuttavia, è opportuno prestare attenzione a quali prodotti si sceglie di utilizzare. Difatti, vi sono alcune sostanze attive che è bene evitare mentre si usa il siero al retinolo, allo scopo di scongiurare il rischio di incappare in spiacevoli conseguenze. Fra queste sostanza ritroviamo, senz'ombra di dubbio, gli alfa-idrossiacidi (AHA) e i beta-idrossiacidi (BHA), come ad esempio, l'acido lattico, l'acido glicolico e l'acido salicilico. Si tratta di noti ingredienti dall'azione esfoliante che - se usati insieme al siero al retinolo o ad altri prodotti che lo contengono - potrebbero causare irritazione, desquamazione e secchezza cutanee, soprattutto (ma non esclusivamente) nelle persone con pelle sensibile. Allo stesso tempo, è altresì consigliabile evitare l'utilizzo del siero al retinolo insieme ad altri prodotti cosmetici a base di retinolo.