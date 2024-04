I sieri per capelli sono caratterizzati da formule specifiche che svolgono una serie di compiti importanti nel mantenimento di una chioma sana. Esistono i sieri anti-caduta, i sieri a protezione dall'umidità, dal crespo o i sieri illuminanti. Prima di scoprire tutto vi ricordiamo di seguire anche il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

Tutti conoscono l'utilità di uno shampoo, un balsamo o di una maschera per capelli di alta qualità. Non si parla ancora abbastanza, però, dei sieri per capelli e di quanto possano essere utili e versatili se introdotti nella giusta routine di bellezza.

Siero per capelli: a cosa serve

Ad ogni siero per capelli corrisponde una formula specifica, pensata per contrastare un certo tipo di problema che potrebbe affliggere i nostri capelli. I sieri vengono utilizzati ricoprendo l'intera superficie del capello (non la radice) e hanno varie densità e consistenze, pensate per andare ad aiutare il liscio, il riccio e, più in generale, il capello che soffre per qualche problema particolare.

In linea generale, il siero per capelli è molto utile quando stiamo cercando di nutrire o lucidare la chioma. Immaginiamo per esempio di aver sottoposto il capello a trattamenti chimici ripetuti. Anche lo styling eccessivo (per esempio, code di cavallo molto strette) può incidere sulla salute, così come naturalmente i fattori ambientali come il sole battente o l'inquinamento atmosferico.

Il siero agisce direttamente sul capello, andando a rivestirne il fusto al fine di proteggerlo. Il risultato non è solo un capello visivamente più bello, ma anche riparato nella profondità delle squame.