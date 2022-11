Siero Niacinamide: a cosa serve e come si usa

In commercio esistono numerosi tipi di siero realizzati con differenti ingredienti in funzione del bisogno specifico che si cerca di soddisfare. Ad esempio, è possibile trovare sieri idratanti , sieri antirughe , sieri illuminanti, sieri anti-macchie, ecc.

Il siero viene di norma impiegato per completare e potenziare l'effetto della crema, quindi, per completare la propria routine di bellezza quotidiana.

Il siero viso è un prodotto cosmetico , solitamente in forma liquida, che si caratterizza per l'elevato contenuto di sostanze attive.

Cos'è la Niacinamide?

La niacinamide - anche nota come vitamina B3, vitamina PP o nicotinammide - è una sostanza molto utilizzata in ambito cosmetico per le sue differenti proprietà.

Da un punto di vista chimico, la niacinamide si definisce come l'ammide dell'acido nicotinico (da qui, il nome di nicotinammide) e si presenta come un solido cristallino di colore bianco solubile in acqua (idrosolubile). Benché si trovi all'interno di diversi alimenti, la niacinamide impiegata in ambito cosmetico viene generalmente ottenuta per via sintetica.

L'uso che viene fatto della niacinamide in ambito cosmetico non si limita ai sieri per il viso, ma è molto più ampio per via delle proprietà che questa molecola, alle opportune concentrazioni, è in grado di esercitare quando impiegata per uso topico.

Shutterstock Niacinamide, nicotinamide, vitamina B3 o vitamina PP - Struttura chimica

Proprietà della Niacinamide per uso topico

Funzione riparatrice : la niacinamide è capace di esercitare un'azione riparatrice e rigenerante sulla barriera cutanea danneggiata e fragile. L'applicazione di prodotti che la contengono nelle opportune concentrazioni aiuta, pertanto, a mantenere la barriera cutanea e la pelle in generale sana e forte, contribuendo a proteggerla dalla perdita di umidità e dalle aggressioni esterne.

: la niacinamide è capace di esercitare un'azione riparatrice e rigenerante sulla barriera cutanea danneggiata e fragile. L'applicazione di prodotti che la contengono nelle opportune concentrazioni aiuta, pertanto, a mantenere la barriera cutanea e la pelle in generale sana e forte, contribuendo a proteggerla dalla perdita di umidità e dalle aggressioni esterne. Proprietà schiarenti : la niacinamide è in grado di esercitare un'azione anti-macchia e per questo viene utilizzata in presenza di iperpigmentazioni cutanee di tipo estetico (cioè non patologico). Più nel dettaglio, l'azione schiarente della niacinamide viene esercitata attraverso l'ostacolo del trasferimento dei melanosomi (vescicole deputate al trasporto della melanina, il pigmento responsabile dell'abbronzatura e - quando si accumula - delle macchie cutanee) dai melanociti (le cellule deputate alla sua produzione) ai cheratinociti (le cellule presenti nello strato più esterno della cute). A questo proposito, tuttavia, è opportuno precisare che la niacinamide non è in grado di eliminare completamente le macchie scure sulla pelle, ma contribuisce a ridurne l'intensità, schiarendole.

: la niacinamide è in grado di esercitare un'azione anti-macchia e per questo viene utilizzata in presenza di iperpigmentazioni cutanee di tipo estetico (cioè non patologico). Più nel dettaglio, l'azione schiarente della niacinamide viene esercitata attraverso l'ostacolo del trasferimento dei melanosomi (vescicole deputate al trasporto della melanina, il pigmento responsabile dell'abbronzatura e - quando si accumula - delle macchie cutanee) dai melanociti (le cellule deputate alla sua produzione) ai cheratinociti (le cellule presenti nello strato più esterno della cute). A questo proposito, tuttavia, è opportuno precisare che la niacinamide non è in grado di eliminare completamente le macchie scure sulla pelle, ma contribuisce a ridurne l'intensità, schiarendole. Azione lenitiva e proprietà antinfiammatorie : la niacinamide è in grado di aiutare le pelli sensibili ed infiammate grazie all'effetto lenitivo che è in grado di esercitare quando applicata sulla cute.

: la niacinamide è in grado di aiutare le pelli sensibili ed infiammate grazie all'effetto lenitivo che è in grado di esercitare quando applicata sulla cute. Azione sebonormalizzante: la niacinamide è utile in presenza di pelli impure, pelli a tendenza acneica e pori dilatati poiché capace di esercitare un'azione sebonormalizzante.

Oltre a quanto finora detto, alla niacinamide vengono attribuite anche proprietà antietà, utili per contrastare inestetismi del tempo come le rughe e per rendere la pelle più levigata.