Siero Antirughe

Le rughe sono la conseguenza del naturale invecchiamento della pelle. La pelle si disidrata e perde la sua elasticià e in queste zone d maggiore secchezza compaiono delle sottili linee che vanno via via approfondendosi: le rughe. L'insorgenza delle rughe è collegata alla riduzione del quantitativo di collagene (da qui le numerose creme al collagene) ed elastina presente nei tessuti, ma anche alla progressiva diminuzione della sintesi di acido ialuronico (per questo sono molto diffuse le creme viso all'acido ialuronico) e di importanti grassi sottocutanei.

La cosmetica ci può aiutare grazie ai prodotti in grado di rallentare il processo di invecchiamento della pelle. Tra questi uno dei più efficaci è senza dubbio il siero antirughe.

I sieri antirughe sono sempre più utilizzati sia per la loro efficacia, sia per la loro piacevolezza, un parametro non scientifico che però ha indubbiamente il suo peso. Si tratta di prodotti dalla texture fluida che contengono alcuni tipici rimedi naturali per le rughe. Da utilizzare su viso e collo, agiscono con rapidità, dando importanti ed evidenti risultati nel giro di poco tempo (non tutti destinati a durare, questo va detto). Provate ad abbinare al siero anche l'applicazione di una maschera viso antiage o di una crema filler antirughe.