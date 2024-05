Siero antimacchie: a cosa serve e come si usa?

Il siero antimacchie è un prodotto cosmetico da applicare sul viso con lo scopo di trattare ed attenuare iperpigmentazioni e discromie cutanee.

Si tratta quindi di un prodotto specifico che viene formulato con ingredienti che agiscono in maniera diretta o indiretta sulle macchie scure che si possono formare sulla pelle.

Cos'è un siero viso?

Il siero viso è un cosmetico la cui formulazione si caratterizza per la presenza di ingredienti attivi ad elevata concentrazione e dotati di diversa azione (schiarente, antietà, stimolante, ecc.), in funzione del risultato finale che si vuole ottenere.

Cosa sono le macchie scure e perché si formano?

Le macchie scure sulla pelle del viso sono aree di cute più scura, generalmente di forma tondeggiante e di dimensioni variabili che possono comparire in seguito ad un accumulo di melanina, il pigmento responsabile del colore di pelle e capelli e dell'abbronzatura.

La melanina viene prodotta da cellule specializzate (i melanociti) e poi trasferita alle cellule cutanee superficiali dove si dispone per espletare la sua azione protettiva nei confronti delle radiazioni UV. Tuttavia, a causa del naturale invecchiamento della pelle, così come a causa di un'esposizione al sole incontrollata, non protetta e/o eccessiva, produzione e distribuzione del pigmento melanico sulla superficie cutanea possono subire alterazioni, determinandone l'accumulo in alcune aeree e dando così origine alla comparsa di macchie scure, iperpigmentazioni o discromie cutanee, che dir si voglia.