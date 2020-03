Sieri Viso - Vantaggi e Benefici per la Pelle

Strumenti di Bellezza contro i Segni del Tempo I sieri viso sono formulazioni cosmetiche altamente concentrate, progettate per offrire alla pelle una dose intensiva di tutte le molecole di cui ha bisogno. Utilizzati sempre in associazione alla crema viso abituale, i sieri sono strumenti cosmetici efficaci per preservare la bellezza della pelle, combattendo i segni dell'invecchiamento. I sieri viso sono molto efficaci per rallentare l'avanzamento dell'orologio biologico, contrastando gli inestetismi legati al tempo, quali in particolare: rughe ;

; occhiaie ;

; perdita di luminosità del volto;

del volto; macchie scure della pelle. La Bellezza va Conquistata Purtroppo, non si può affidarsi solo a Madre Natura: per mantenere la propria bellezza e prevenire i segni del tempo, è importante prendersi cura della pelle costantemente, ogni giorno, già a partire dai 25-30 anni. Oltre a seguire un'alimentazione sana e uno stile di vita adeguato, la pelle ha bisogno di sostanze attive - quali ad esempio acido ialuronico, collagene, vitamine di bellezza (Vitamina A, C ed E) e molto altro ancora - che possono essere applicate sulla pelle esclusivamente mediante cosmetici mirati come creme, maschere e sieri viso.

Definizione Cosa Sono i Sieri Viso? I sieri viso sono cosmetici di ultima generazione, pensati per completare la beauty routine di tutti i giorni. Grazie alla loro concentrazione in termini di principi attivi, i sieri sono studiati per potenziare o completare l'azione della crema utilizzata per il viso. Infatti, per apprezzare appieno l'effetto dei sieri, è importanti abbinarli sempre a una crema per il viso. Attenzione I sieri viso - utilizzati da soli - NON sono cosmetici idratanti, come lo potrebbe essere una crema: sono progettati per penetrare negli strati dell'epidermide, veicolando gli attivi presenti nella crema. Per questo, le molecole attive presenti nel siero agiscono in sinergia con i principi attivi della crema; pertanto, solo l'associazione siero-crema assicura alla pelle una bellezza prolungata nel tempo.

Caratteristiche Texture (Consistenza) I sieri viso hanno una consistenza molto particolare, pressoché unica: infatti, sono formule liquide, facilmente assorbibili dalla pelle. La texture liquida non è casuale: è studiata appositamente per migliorare la funzionalità del prodotto. Infatti la consistenza liquida dei sieri è utile per: veicolare rapidamente i principi attivi della crema negli strati più profondi dell'epidermide;

della crema negli strati più profondi dell'epidermide; favorire l' assorbimento della crema ;

; assicurare un effetto rapido ;

; agire al meglio con la crema, ottimizzandone l'efficacia. Formulazione Principi Attivi Concentrati I principi attivi presenti nei sieri sono altamente concentrati: l'elevata concentrazione delle molecole assicura una straordinaria efficacia del prodotto anche in piccole dosi. Formulazione Acquosa Solitamente, i sieri sono formulazioni acquose: tutti i principi attivi, dispersi in una base acquosa, sono disponibili in micro-molecole per penetrare rapidamente nella pelle, raggiungendo in poco tempo gli strati più profondi dell'epidermide. Attenzione Nonostante, nella maggior parte dei casi, i sieri viso siano formule acquose, è comunque possibile ritrovare, tra gli ingredienti, delle sostanze lipofile (solubili in olio): in questo caso, gli attivi liposolubili vengono inseriti nella formula sotto forma di micro-emulsioni di olio in acqua.

Packaging Confezioni Considerata la preziosità delle molecole attive concentrate all'interno della formula, i sieri viso richiedono anche un packaging adeguato, ovvero adatto a preservare al meglio i costituenti. La confezione ideale per conservare un siero dovrebbe soddisfare queste caratteristiche: erogare solo la dose di siero di cui si ha bisogno ;

; preservare la formulazione da fonti di luce e calore ;

la formulazione ; garantire l'integrità delle molecole attive presenti. Formati Disponibili Sul mercato, i sieri viso possono essere venduti in vari formati, di semplice utilizzo: fiale monodose ;

; flacone/ tubetto con beccuccio ;

; flacone con contagocce ;

; dispenser ;

; roll-on (formula dedicata generalmente ai sieri per il contorno-occhi). Normalmente, per preservare il prodotto dalla luce, i sieri vengono venduti in confezioni opache o comunque di colore scuro.

Funzioni Proprietà Principali dei Sieri Viso Sul mercato, sono disponibili moltissimi sieri viso, pensati per soddisfare le esigenze di tutti i consumatori. In base alla combinazione di sostanze attive contenute nella formula, i sieri viso possono essere utilizzati per: rivitalizzare / illuminare la pelle;

/ la pelle; tonificare il viso , migliorandone visibilmente l'aspetto;

, migliorandone visibilmente l'aspetto; prevenire le piccole rughe o assottigliare quelle presenti;

le piccole o assottigliare quelle presenti; rimpolpare la pelle del viso;

del viso; levigare la pelle, rendendola più liscia.

Tipi di Sieri Viso Un Siero per ogni Tipo di Pelle I sieri viso non sono tutti uguali: tra le vetrine - online e fisiche - si possono trovare innumerevoli varietà di sieri, diversificati in base alla tipologia di pelle e al disturbo da trattare. La scelta della combinazione dei principi attivi della formula di un siero è stabilita in base all'azione che si desidera conferire al prodotto finito. Proprio in base a questo aspetto, si possono distinguere molti tipi di sieri, le cui caratteristiche sono riportate in tabella. Tipo di siero viso Possibili costituenti Altre caratteristiche Sieri viso antiossidanti Vitamina A;

Vitamina C;

Vitamina E;

SPF I sieri viso antiossidanti sono formulati con molecole capaci di proteggere la pelle dai danni causati dai radicali liberi, indotti dalle radiazioni ultraviolette del sole, dall'inquinamento e dal fumo di sigaretta. Sieri viso antirughe Acido ialuronico

Collagene;

Sostanze esfolianti;

Fattori di Crescita I sieri antirughe sono pensati principalmente per pelli mature e trovano indicazione per: rimpolpare e tonificare la pelle del viso;

elasticizzare e reidratare la pelle;

regalare volume e luminosità alla pelle;

prevenire il foto-invecchiamento precoce;

combattere i radicali liberi;

prevenire le macchie cutanee. Sieri viso antiocchiaie/illuminanti Sostanze esfolianti;

Retinoidi;

Resveratrolo;

Tè verde;

Polvere di perla/diamante. I sieri viso illuminanti sono ideali per contrastare l'opacità della pelle, dunque sono formulati con sostanze capaci di esfoliare la pelle e favorire il rinnovo cellulare. Sieri viso contro le macchie della pelle Esfolianti;

Retinoidi (derivati della vitamina A). Anche in questo caso, per combattere le macchie sulla pelle, i sieri viso possono essere arricchiti con sostanze stimolanti del turnover cellulare. Sieri viso per pelli secche Sostanze idratanti (es. acido ialuronico);

Fattori di crescita;

Zinco. Le pelli secche e aride richiedono un'idratazione profonda, che può essere fornita dall'applicazione di sieri viso associati a creme mirate. Sieri viso per pelli grasse a tendenza acneica Vitamina E;

Tè verde;

Retinoidi. Le pelli giovani, grasse a tendenza acneica, possono essere trattate con sieri viso antiossidanti e stimolanti del rinnovamento cellulare. Sieri viso per il contorno occhi Vitamine antiossidanti;

acido ialuronico;

collagene;

sostanze antiocchiaie/illuminanti. Sono cosmetici formulati per trattare inestetismi che colpiscono la sensibile area periorbitale, ovvero la zona più delicata e sottile del viso.

Sieri Viso all'Acido Ialuronico I sieri all'acido ialuronico sono indicati per tutti i tipi di pelle, dalle più giovani a quelle mature Approfondimento L'acido ialuronico è un glucosaminoglicano - ovvero un polisaccaride ad alto peso molecolare - e, insieme a collagene ed elastina, rappresenta uno degli elementi compositivi del tessuto connettivo. Nei sieri e nelle creme, l'acido ialuronico viene sfruttato per la sua capacità di creare un "effetto lifting" nella zona in cui viene applicato, assicurando nello stesso tempo una perfetta idratazione cutanea. L'acido ialuronico è efficace per: idratare la pelle in profondità;

la pelle in profondità; mantenere l' elasticità della pelle ;

; prevenire o assottigliare le rughe ;

; proteggere la pelle dall'invecchiamento precoce. L'acido ialuronico può rappresentare l'unico principio attivo della formula o, come spesso accade, può essere associato ad altre molecole funzionali per potenziare l'azione finale, quali ad esempio collagene, vitamine antiossidanti, SPF o oli essenziali.

Sieri Viso con Collagene L'utilizzo di un siero viso formulato con il collagene è un ausilio efficace per mantenere l'elasticità e la tonicità della pelle. Il collagene è un'importantissima proteina del tessuto connettivo in grado di favorire la tonicità della cute, conferendo elasticità e resistenza, e contrastando le rughe. Tuttavia, con l'avanzare del tempo, viene rallentata la produzione di fibre collagene, fibre elastiche e acido ialuronico, come conseguenza di una riduzione del numero dei fibroblasti (cellule del derma). Per questo, è importante assicurare alla pelle un corretto quantitativo di collagene dall'esterno, ovvero tramite l'applicazione di sieri e creme viso.

Sieri Viso con Vitamine Antiossidanti Le vitamine A, C ed E sono le cosiddette vitamine di bellezza, richiestissime nei prodotti cosmetici: queste vitamine vengono sfruttate principalmente per le proprietà antiossidanti, antirughe, idratanti e illuminanti. Sieri Viso alla Vitamina A In ambito cosmetico, la vitamina A viene inserita spesso nelle formule sotto forma di retinolo: si tratta di una molecola liposolubile, ovvero solubile negli oli e nei grassi. Nei sieri viso, la vitamina A viene inserita solitamente come micro-emulsione di olio in acqua. Nei prodotti cosmetici, i derivati della vitamina A vengono sfruttati per svariate proprietà: esfolianti/depigmentanti ;

; stimolanti della sintesi del collagene e dell'elastina ;

; illuminanti. Per le sue proprietà, i sieri ottenuti da derivati della vitamina A agiscono efficacemente come antiacne, antirughe e anti-macchie della pelle. Sieri Viso alla Vitamina C La vitamina C (detta anche acido L-ascorbico) viene utilizzata nei sieri viso, principalmente, per rallentare l'invecchiamento fisiologico "geneticamente determinato", a cui tutti andiamo incontro. Tuttavia, l'acido ascorbico è noto per i suoi effetti irritanti, dunque nelle formule cosmetiche viene spesso sostituito da alcuni derivati più delicati (es. magnesio ascorbil fosfato, ascorbil palmitato ecc.). Le note proprietà antiossidanti legate all'acido ascorbico sono importanti per: prevenire la formazione delle rughe e assottigliare quelle presenti;

la formazione delle e assottigliare quelle presenti; favorire la produzione di collagene ;

; combattere la perdita di tono cutaneo ;

; illuminare l'incarnato e schiarire le macchie della pelle;

della pelle; mantenere un giusto grado di elasticità cutanea. Sieri Viso alla Vitamina E La vitamina E viene sfruttata nei sieri viso per le sue potenzialità antiossidanti, idratanti e antiage. Infatti, dalle evidenze cliniche si è osservato che la vitamina E, utilizzata regolarmente, è in grado di: agire come efficace antiossidante contro l'invecchiamento cutaneo precoce, dunque rallenta/ inibisce il danno ossidativo ;

; favorire i meccanismi di riparazione cellulare ;

; mantenere una corretta idratazione cutanea ;

Sieri Viso Esfolianti I sieri viso dall'azione esfoliante sono indicati per trattare piccoli inestetismi del viso (es. acne, macchie scure), levigando la pelle e stimolando il rinnovamento cellulare. Le sostanze esfolianti utilizzate nei sieri viso possono essere: alfa-idrossiacidi (es. acido malico, acido glicolico, acido lattico);

(es. acido malico, acido glicolico, acido lattico); derivati della vitamina A e della vitamina C ;

e della ; polvere di diamante/perla.

Sieri Viso Contorno Occhi I sieri dedicati al trattamento del contorno occhi devono essere formulati con principi attivi delicati. Infatti, la zona periorbitale è la più sensibile del viso, e la più soggetta a manifestare gli inestetismi del tempo. La formula dei sieri contorno occhi è arricchita con principi attivi mirati a: prevenire o attenuare le piccole rughe ;

; idratare la zona del contorno occhi in profondità;

la zona del contorno occhi in profondità; ridurre le occhiaie e illuminare lo sguardo;

e illuminare lo sguardo; levigare la zona periorbitale.

Modo d'Uso Come Applicare Correttamente un Siero Viso Trattandosi di un cosmetico molto concentrato, il siero viso può generare delle reazioni differenti, che dipendono dal tipo di pelle, dalla gravità della condizione e - ovviamente - dal tipo di costituenti della formula. Per avere un'idea di come la pelle possa reagire a un nuovo trattamento con un siero viso, si consiglia di eseguire un esame cutaneo (patch test casalingo), testando una zona di pelle integra e facile da nascondere. Di seguito, alcuni suggerimenti per un utilizzo corretto di un siero viso. Patch Test Cutaneo Per la prova di tollerabilità della pelle si consiglia di: applicare 2 gocce di siero viso in una piccola zona dell'avambraccio (o in un'altra zona di pelle facile da nascondere);

picchiettare il siero sulla pelle;

attendere 24 ore e osservare la reazione della pelle. In assenza di effetti collaterali, procedere con l'applicazione del prodotto direttamente sul viso. In caso contrario, interrompere il trattamento e rivolgersi a un esperto per intraprendere una stretegia di trattamento mirata e più sicura per la propria pelle. Prima dell'Applicazione del Siero Prima di applicare il siero, detergere il viso, utilizzando un prodotto specifico come ad esempio: latte detergente;

acqua micellare;

tonico. Le pelli acneiche o imperfette potrebbero richiedere l'uso di un esfoliante. Dopo la procedura di detersione, asciugare il viso con un panno di cotone. Come si Applica il Siero Per applicare il prodotto, svitare il flacone contenente il siero e prelevare 2-4 gocce con la pipetta. Applicare il prodotto direttamente sul viso e sul collo, picchiettando con i polpastrelli fino a completo assorbimento. Non è necessario massaggiare. Cosa Applicare dopo il Siero Per terminare il trattamento viso, applicare una crema specifica per le esigenze della propria pelle, eseguendo un delicato massaggio. Se necessario, applicare un prodotto contenente SPF per proteggere la pelle dai raggi del sole. Quando Applicare il Siero Viso? In generale, il siero viso va applicato una volta al giorno, solitamente al mattino. Alcuni tipi di siero possono richiedere una doppia applicazione: per questo, si consiglia di leggere sempre i consigli d'utilizzo riportati in etichetta.

Avvertenze Attenzione per le Pelli Sensibili Normalmente, i sieri viso non richiedono accortezze particolari, se non quelle di applicarli regolarmente, in maniera continuativa, e di associarli sempre alla crema. Inoltre, trattandosi di cosmetici, solitamente i sieri sono ben tollerati da tutti i tipi di pelle. Tuttavia, in caso di pelle molto sensibile, si consiglia di prestare attenzione e di eseguire sempre il patch test cutaneo prima di iniziare il trattamento e di applicare il siero dopo 10-15 minuti dalla detersione, per prevenire arrossamenti e irritazione.

Sieri Viso di Qualità Guida all'Acquisto Tra le centinaia di proposte cosmetiche offerte dal mercato, non sempre è facile scegliere il prodotto più adeguato per la propria pelle. Inoltre, le stuzzicanti promesse di una pelle giovane e bella per sempre, astutamente propagandate dalle pubblicità, possono confondere il consumatore. Per evitare di cadere in trappole commerciali ed essere certi di fare la scelta più corretta, basterà dare un'occhiata alla lista dei componenti o alla descrizione dell'attività del siero per comprendere se il cosmetico selezionato è adeguato o meno alle necessità di ogni persona. Di seguito, alcuni esempi che possono chiarire l'efficacia dei sieri viso, e aiutare il consumatore verso la scelta più adeguata per le proprie esigenze: i sieri idratanti e leggeri sono perfetti per le pelli giovani, per preservare la bellezza a lungo ed evitare la comparsa precoce delle rughe;

sono perfetti per le pelli giovani, per preservare la bellezza a lungo ed evitare la comparsa precoce delle rughe; anche i sieri viso opacizzanti/riparatori sono ideali per le giovani donne che soffrono di pelle grassa/acneica: questi sieri sono ideali per levigare le imperfezioni e rendere la pelle più uniforme;

sono ideali per le giovani donne che soffrono di pelle grassa/acneica: questi sieri sono ideali per levigare le imperfezioni e rendere la pelle più uniforme; i sieri viso rimpolpanti-volumizzanti , sono indicati per pelli mature, a maggior ragione se sono impreziositi con sostanze antiossidanti e ristrutturanti;

, sono indicati per pelli mature, a maggior ragione se sono impreziositi con sostanze antiossidanti e ristrutturanti; la presenza di tè verde, resveratrolo e zinco fa pensare a un siero perfetto per illuminare pelli spente, secche e opache;

fa pensare a un siero perfetto per illuminare pelli spente, secche e opache; la vitamina C , insieme alla vitamina E , è un abbinamento perfetto per levigare, esfoliare e illuminare la pelle, combattendo o prevenendo acne e piccole imperfezioni della pelle;

, insieme alla , è un abbinamento perfetto per levigare, esfoliare e illuminare la pelle, combattendo o prevenendo acne e piccole imperfezioni della pelle; gli alfa-idrossiacidi rientrano nella formulazione dei sieri viso specifici per pelli imperfette e con macchie brune;

rientrano nella formulazione dei sieri viso specifici per pelli imperfette e con macchie brune; i sieri arricchiti con acido ialuronico, alfa-idrossiacidi, collagene e vitamina E sono pensati per chi ha una pelle secca e richiede un'elevata idratazione.