Sieri alla Vitamina C - Vantaggi e Benefici per la Pelle

Sulla pelle, la vitamina C agisce come uno scudo, ponendosi come un'efficace protezione tra la cute e l'ambiente esterno: il siero viso è lo strumento più adatto per veicolare la molecola negli strati più profondi dell'epidermide, proteggendola e preservandone la bellezza naturale, ecco perché sono moltissimi i prodotti per viso e corpo a base di vitamina C .

Le potenzialità antiossidanti, schiarenti e protettive cutanee della vitamina C vengono abilmente sfruttate per formulare sieri viso, cosmetici innovativi di ultima generazione, mirati a posticipare l'appuntamento con il foto-invecchiamento.

La formula dei sieri è studiata per agire in associazione alla crema viso utilizzata abitualmente: infatti, la loro funzione principale è potenziare o arricchire l'attività della crema usata abitualmente.

La peculiarità dei sieri si nasconde nella formulazione : ogni siero è un concentrato di sostanze attive, ridotte in micro-molecole , pensate per raggiungere velocemente gli strati più profondi dell'epidermide.

La vitamina C è una vitamina estremamente importante per la salute umana, poiché coinvolta in varie funzioni metaboliche:

La vitamina C è un micronutriente essenziale per la salute umana, ovvero una sostanza che dev'essere assunta dall'esterno affinché l'organismo possa trarne vantaggio.

I marinai affetti, accortisi che lo scorbuto riconosceva la propria origine in una carenza da vitamina C, hanno iniziato a nutrirsi di limoni e di agrumi, riuscendo così a porre rimedio alla malattia.

L'origine del nome risale al passato, al tempo in cui è stato scoperto lo scorbuto, una malattia provocata da una carenza di vitamina C, che si manifesta con stanchezza , sanguinamento e lividi.

La vitamina C è conosciuta in chimica con l'espressione " acido L-ascorbico ".

Spesso, quando si pensa alla " vitamina C ", s'immaginano gli agrumi : non a caso, limoni, arance e pompelmi custodiscono al loro interno una ricchezza in termini di vitamina C , un micronutriente popolarmente apprezzato per le sue straordinarie proprietà antiossidanti e antinvecchiamento .

L'assorbimento della vitamina C sembra essere limitato da meccanismi di trasporto attivo nell'intestino, di conseguenza l'utilizzo di creme e sieri alla vitamina C sembra rappresentare il modo migliore per garantire alla pelle un adeguato apporto di vitamina C , mantenendola sana e luminosa, e proteggendola da aggressioni esterne.

Tuttavia, dalla Ricerca 1 , 2 è emerso che la vitamina C assunta con il cibo o con specifici integratori orali non è comunque sufficiente per apportare benefici apprezzabili a livello cutaneo.

Considerando che la vitamina C si ritrova in molta frutta e verdura , si potrebbe pensare che la pelle riesca a trarne comunque beneficio, semplicemente, quando ci nutriamo degli alimenti che ne sono ricchi.

Secondo uno studio eseguito nel Dipartimento di Dermatologia (Kitasato University School of Medicine, Sagamihara, Japan) 8 , si è osservato come l'applicazione di vitamina C (usata sotto forma di magnesio -L-ascorbico- fosfato ) sulla pelle umana sia efficace per favorire un evidente schiarimento del melasma e delle lentiggini in 19 dei 34 pazienti analizzati.

I sieri schiarenti alla vitamina C sono indicati per trattare iperpigmentazioni della pelle, come lentigo solari o macchie brune legate al foto-invecchiamento.

A confermare le proprietà antirughe della vitamina C, si riporta quanto emerge da uno studio 4 , in cui si è osservato che l'applicazione di acido ascorbico topico al 10% per 3 mesi su 19 soggetti tra i 36 e i 72 anni con cute del viso moderatamente foto-danneggiata ha generato un miglioramento effettivo su:

Alla vitamina C è stato assegnato un ruolo importante anche per combattere le rughe , dunque i sieri viso che la contengono possono essere utilizzati efficacemente anche come rimedio antirughe.

Numerosi studi 4 confermano i benefici reali della vitamina C applicata tramite sieri o creme per proteggere la pelle dal foto-invecchiamento , un danno che - secondo quanto emerge dalla Clinical and Experimental Dermatology 5 - è correlato per la maggior parte ai radicali liberi.

La vitamina C viene pubblicizzata come una delle migliori sostanze anti-invecchiamento ; per questo, rappresenta un ottimo rimedio pensato per mantenere la pelle liscia , luminosa e uniforme.

Le proprietà antiossidanti della vitamina C vengono sfruttate per combattere il foto-invecchiamento e il crono-invecchiamento:

In cosmesi, i sieri alla vitamina C svolgono importanti funzioni per la pelle:

Per le sue proprietà, la vitamina C viene utilizzata per formulare principalmente sieri viso e altri cosmetici anti-aging pensati a proteggere e ringiovanire la pelle danneggiata dal sole, dai radicali liberi e dall'età.

La soluzione per evitare simili effetti collaterali va ricercata nella sostituzione della vitamina C sotto forma di Acido ascorbico con altre forme più delicate , quali ad esempio:

Una concentrazione di acido ascorbico pari al 20% non solo potrebbe causare irritazione o sensibilizzazione della pelle, ma potrebbe perfino vanificare la funzionalità della vitamina, non fornendo alcun beneficio 9 sulla pelle.

Solitamente, l'acido ascorbico viene formulato a una concentrazione variabile dal 8 al 20%, a pH basso (<3,5): da un lato, queste caratteristiche assicurano al prodotto finale un effetto particolarmente potente, ma dall'altro possono provocare una serie di effetti collaterali come irritazione localizzata , arrossamento e sensibilizzazione cutanea , soprattutto per chi soffre di pelle molto sensibile.

Per permettere alla vitamina C di esprimere la propria funzionalità, è importante rispettare pH e concentrazione .

La vitamina C è una molecola idrosolubile, cioè solubile in ambiente acquoso: la maggior parte dei sieri contiene la vitamina C in soluzione acquosa, che si presenta limpida e color paglierino.

Nonostante le sue straordinarie potenzialità, la vitamina C dev'essere inserita nelle formule dei sieri tenendo conto di alcune caratteristiche tecniche , quali in particolare:

Tipi di Sieri Viso alla Vitamina C

In commercio, i sieri alla vitamina C non sono tutti uguali: infatti, la rapidità d'azione è legata alla forma in cui viene formulata la vitamina C, alla sua concentrazione, e all'eventuale presenza di altri componenti all'interno del prodotto.

Sieri Viso con Vitamina C come Componente Esclusivo

Trattandosi di una molecola molto sensibile a luce, calore e ossigeno, la vitamina C presente all'interno dei sieri può degradarsi fino a perdere la propria attività benefica.

Un simile effetto può generarsi quando la vitamina C viene formulata insieme ad altre sostanze (es. stabilizzanti, additivi, conservanti, correttori di pH o molecole a solubilità differente).

Pertanto, per preservare l'integrità della vitamina C, in commercio sono disponibili dei sieri contenenti la vitamina C - o altre vitamine antiossidanti - come unico costituente: ad esempio, la vitamina C può rappresentare il solo ingrediente attivo contenuto in speciali flaconcini monodose bifasici.

Come Funziona? All'interno di ogni flaconcino monodose bifasico, la vitamina C viene ridotta in polvere, e racchiusa all'interno del tappo-serbatoio: così com'è la vitamina C non è attiva, dunque, nel flacone sottostante, si può trovare una soluzione attivante. Prima dell'uso, la polvere dovrà essere miscelata con la soluzione sottostante: in questo modo, vengono preservate le attività biologiche delle vitamine, fino al momento dell'applicazione sulla pelle.

Generalmente, per assicurare alla pelle un trattamento antiossidante completo, si consiglia di alternare ciclicamente l'applicazione dei flaconi delle vitamine antiossidanti (vitamina A, C ed E): in questo modo, la pelle può trarre beneficio dalle proprietà benefiche delle singole vitamine antiossidanti, un giorno dopo l'altro.

Sieri Viso con Vitamina C e altri Componenti

In altri sieri viso, la vitamina C può essere associata a svariati ingredienti funzionali, alcuni mirati a potenziare l'azione della stessa vitamina C, altri mirati a svolgere ulteriori funzioni.

Ad esempio, in un flacone di siero misto, oltre alla vitamina C, possono essere concentrate sostanze come:

Vitamina A (retinolo): efficace per rafforzare l'effetto antiacne e levigante sulla pelle;

(retinolo): efficace per rafforzare l'effetto antiacne e levigante sulla pelle; Vitamina E : efficace per potenziare l'azione antiossidante della vitamina C;

: efficace per potenziare l'azione antiossidante della vitamina C; acido ialuronico : sfruttato per le sue attività idratanti ed elasticizzanti, utili per assicurare alla pelle elasticità e idratazione, oltre a prevenire la comparsa delle piccole rughe;

: sfruttato per le sue attività idratanti ed elasticizzanti, utili per assicurare alla pelle elasticità e idratazione, oltre a prevenire la comparsa delle piccole rughe; collagene : è un'importantissima proteina del tessuto connettivo che, aggiunta alla formula, dona forza e struttura alla pelle , favorendo la tonicità della cute, e combattendo le rughe;

: è un'importantissima proteina del tessuto connettivo che, aggiunta alla formula, dona , favorendo la tonicità della cute, e combattendo le rughe; alfa-idrossiacidi : rafforzano l'azione schiarente della vitamina C, esfoliando la pelle e levigando le cicatrici lasciate dall'acne;

: rafforzano l'azione schiarente della vitamina C, esfoliando la pelle e levigando le cicatrici lasciate dall'acne; SPF : sono i fattori di protezione solare;

: sono i fattori di protezione solare; glicerina : regala alla pelle un aspetto più giovane e rafforza l'azione della vitamina C riducendo i segni dell'invecchiamento;

: regala alla pelle un aspetto più giovane e rafforza l'azione della vitamina C riducendo i segni dell'invecchiamento; oli essenziali: sono aggiunti alle formule dei sieri in piccole dosi, per migliorare la profumazione o per arricchire il prodotto cosmetico di ulteriori proprietà.

