Si può usare la crema solare avanzata dell'anno scorso?

La crema solare avanzata dello scorso anno è ancora buona? La crema solare dell'anno scorso non dovrebbe essere utilizzabile, perché generalmente il loro PAO (Period After Opening) è fissato proprio a un anno. Teoricamente la si può applicare se consistenza, texture, colore e odore sono ancora buoni e se la si è conservata ben chiusa e in luoghi freschi, ma è più che probabile che la sua efficacia sia compromessa.

Quanto durano le creme solari una volta aperte? Come abbiamo accennato, la data di scadenza di una crema solare sicura è di 12 mesi. Oltre questo lasso di tempo, il prodotto inizia a perdere la propria capacità di proteggere la pelle dai raggi UV del sole. Non è detto che però questa scadenza sia fissa per tutte le creme solari in commercio, per questo in fase d'acquisto (e poi di riutilizzo) è necessario guardare il PAO. Il PAO si trova sul retro, alla base o sull'estremità più alta del prodotto e fa riferimento al prodotto sigillato. Il suo simbolo è piccolo ma facilmente riconoscibile: è un barattolino con un coperchio alzato, all'interno del quale è indicato un numero seguito dalla lettera M. Se la dicitura riporta 12M, significa che la crema solare sarà efficace solo per un anno, mentre se il lasso di tempo aumenta significa che sarà possibile usarla anche se risale all'estate scorsa, ovviamente dopo aver verificato che è ancora buona.

Come capire se la crema solare è ancora buona? Odore;

Colore;

Consistenza della crema. Sì, perché oltre al PAO ci sono anche degli indicatori visivi che ci fanno capire se la protezione solare è ancora utilizzabile o meno. L'odore è il primo indicatore: dovrebbe essere delicato, leggero e al massimo profumato se la formula è stata arricchita con essenze o con estratti naturali. Se percepiamo invece un olezzo sgradevole, con una punta d'acido o anche soltanto alterato, meglio passare oltre. Il secondo indicatore è il colore. Le creme solari tendono a essere tutte di un colore che va dal bianco all'avorio, dunque se tende al giallo o vira verso colori più scuri o tendenti al verde o al blu, significa che i composti chimici al suo interno si sono compromessi e che potrebbe esserci contaminazione batterica. Infine, anche la consistenza della crema può dirci moltissimo: generalmente la texture è liscia, burrosa o oleosa e la consistenza è morbida e omogena. Se dovesse apparire grumosa e torbida, significa che il prodotto non è più buono e adatto all'utilizzo.

Cosa succede se uso crema solare dell'anno scorso? La pelle non viene protetta a sufficienza;

Si rischiano scottature ;

; È più probabile la formazione di macchie scure. Ciò che succede se si usa una crema solare che ha superato il tempo di utilizzo indicato dal PAO è molto semplice: la pelle non viene più protetta. La sua efficacia si riduce drasticamente, perché i composti chimici al suo interno cominciano ad alterarsi e a separarsi, cosa che porta di conseguenza a una stesura sulla pelle discontinua e non uniforme. Ciò porta a un rischio sensibile di fotodanneggiamento e scottature e rende anche più facile l'insorgenza di macchie scure. Non dimentichiamo, poi, che una scorretta protezione solare può far invecchiare precocemente la pelle. Il discorso è leggermente differente se abbiamo in casa delle creme solari chiuse e ben sigillate acquistate un anno prima. In questo caso il tempo di degradazione del prodotto è più lungo e quindi è possibile utilizzarla, anche se è sempre meglio preferire una crema nuova, senza superare mai di troppi mesi il tempo indicato sulla confezione della stessa. Per approfondire: Perché non usare protezioni solari vecchie e scadute?

Cosa fare della crema solare avanzata? Se la crema solare è scaduta da molto tempo e se le sue condizioni sono già degradate, purtroppo, l'unica cosa da fare è gettarla via. Se invece siamo appena tornate dalle vacanze e abbiamo verificato che il PAO della crema è di 12 mesi e, pertanto, non potrà essere riutilizzata il prossimo anno, cerchiamo di non sprecarla. Come? Innanzitutto ricordandoci che dovremmo usarla tutto l'anno, di conseguenza cerchiamo sempre di applicarne un velo prima di uscire. Poi, leggiamo bene il codice INCI: molte creme solari contengono sostanze come acido ialuronico, glicerina e olio di cocco, cosa che le rende perfette per "trasformarsi" in creme idratanti. Se contengono sostanze lenitive come burro di karitè o aloe, anche essere usate dopo la depilazione. Infine, possono anche essere usate come basi per fare lo scrub, oltre che come valide alleate per ammorbidire la pelle ispessita dei piedi.