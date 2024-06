Posso mettere il fondotinta sopra la crema solare? Possiamo applicare il fondotinta sulla crema solare, è questo l'ordine giusto se vogliamo usare il make-up e la protezione insieme. Applicare la protezione solare prima del fondotinta (e non il contrario) è la soluzione più semplice. I migliori risultati si ottengono applicando la crema direttamente sulla pelle pulita e asciutta. Se applichi prima il fondotinta, potresti impedire alla crema solare di penetrare completamente nella pelle.

Come mettere la crema solare con il trucco? La pelle deve essere asciutta e pulita;

Applica una crema idratante;

Applica la crema solare;

Lasciala asciugare;

Usa fondotinta e make-up;

Concludi con uno spray fissante. Oltre a scegliere i prodotti giusti, che non andranno a interrompere la loro azione protettiva una volta messo il fondotinta, esiste un modo ideale per stratificare la crema solare e il trucco per la massima efficacia e vestibilità, con opzioni. Idrata la tua pelle prima di applicare la protezione, una volta asciutta. Usa la crema solare abbastanza tempo prima per lasciarla assorbire completamente, in modo da non correre il pericolo di rovinare il trucco. Quindi, dopo aver applicato il fondotinta e il make-up, puoi fissare e proteggere con uno spray fissante per il trucco. Per approfondire: Creme solari: quali sono le più sicure?

Cosa succede se prendo il sole con il fondotinta? L'abbronzatura non sarà uniforme;

Può provocare scottature se applicato senza protezione;

Possibili danni alla pelle;

Aumento il rischio di cancro alla pelle. Il trucco può fungere da barriera tra la pelle e il sole e causare un'abbronzatura non uniforme. I raggi UV del sole penetrano nella pelle in misura diversa a seconda dei prodotti che indossi. Il motivo per cui il trucco a volte può bloccare l'abbronzatura naturale deriva dagli ingredienti. Alcune sostanze chimiche sono difficili da scomporre e non permettono ai raggi UV di penetrare nella pelle. Tuttavia, solo perché i prodotti per il trucco possono bloccare i raggi UV non significa che siano un'alternativa alla protezione solare, che, come abbiamo visto, andrebbe indossata sempre sotto il make-up, specie in estate o se andiamo al mare. Anche con il trucco, l'esposizione al sole può provocare scottature e danneggiare la pelle senza crema solare. Non è da sottovalutare il rischio di cancro della pelle, che a prescindere corriamo con una esagerata esposizione ai raggi UV, come illustrato dagli studi del Cancer Research UK.

Cosa si mette prima: la crema idratante o la protezione solare? Dobbiamo sempre mettere la crema idratante prima della crema solare. Poiché i prodotti con un fattore di protezione solare (SPF) sono specificatamente formulati con determinati ingredienti protettivi dal sole, applicarne uno dopo la crema idratante aiuterà a bloccare eventuali raggi aggressivi. Quindi, in altre parole, l'SPF va sempre applicato dopo la crema idratante (e prima del trucco) al mattino. Dato che non devi preoccuparti della protezione durante la notte, dovrai solo applicare una crema idratante che servirà come ultimo passaggio della tua skincare notturna prima di andare a dormire.

Quanto aspettare tra crema e fondotinta? Di norma, i dermatologi sostengono che dovremmo lasciare che la crema solare penetri nella pelle almeno due minuti prima di applicare il trucco. L'aggiunta di trucco troppo presto potrebbe diluire la protezione solare o interagire con gli ingredienti, rendendoli inefficaci. Quindi applica la protezione solare, assicurati di averlo fatto in modo uniforme e completo su tutto il viso; quindi, lascia che si asciughi prima di aggiungere qualcos'altro sopra. Cerca anche di evitare di toccarti il ​​viso mentre la crema solare si sta asciugando.

Che fondotinta usare quando si è abbronzati? In estate è probabile che il colore della pelle cambi per via dell'abbronzatura. Il dilemma, a questo punto, diventa se poter continuare a usare il nostro fondotinta di sempre oppure no. La buona notizia è che non è necessario acquistare un nuovo fondotinta definitivo, poiché la pelle potrebbe continuare a scurirsi o arrossarsi. Per regolare la copertura dell'abbronzatura estiva, usa semplicemente un bronzer liquido e mescolalo con altri prodotti che già hai per cambiare tonalità. Se l'abbronzatura non è invasiva ma pur sempre evidente, scegliamo magari un fondotinta di un paio di tonalità inferiori alla nostra, in modo che non abbia un eccessivo effetto coprente.