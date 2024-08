Si può allenare la pelle? In che modo?

Perché allenare la pelle? Allenare la pelle del viso e del corpo è importante se si desidera mantenere tonicità ed elasticità. L'attività fisica va a stimolare la microcircolazione promuovendo la rigenerazione cellulare e attraverso ciò si previene la formazione dei segni del tempo migliorando l'aspetto generale. Altrettanto importante è il fatto di favorire la detossificazione, rafforzando le barriere cutanee naturali.

Come si può allenare la pelle? Ginnastica facciale;

Sport;

Facendo esercizi specifici per le zone del viso e del corpo da trattare. Potrebbe sembrarti un concetto strano ma allenare la pelle è un metodo efficace per migliorarne l'aspetto e combattere i segni del tempo. per quanto riguarda il viso, tra le tecniche più funzionali c'è la ginnastica facciale che può essere eseguita su zone specifiche come quella delle guance che con il tempo possono diventare cadenti oppure scegliendo tecniche innovative che arrivano d'oriento come la kobido. Esercizi mirati per rafforzare i muscoli del viso sono importantissimi per andare a combattere e prevenire la formazione delle rughe d'espressione, migliorando il tono. Di grande supporto poi i massaggi linfatici che vanno a stimolare la circolazione e il drenaggio, regalando un aspetto più luminoso e meno gonfio. Un supporto importante viene dato dai rulli di giada che rilassano i lineamenti e migliorano la definizione del contorno. Non solo il viso però, anche la pelle del corpo può essere allenata per mantenerla sana e bella. Oltre ad esercizi fitness specifici, abbinare spazzolature a secco con spazzole a setole naturali migliora la tonicità e ovviamente partire da una base ben idratata è fondamentale.

Cosa si può fare per la pelle flaccida? Provare ad evitare effetti yo-yo del peso;

Mantenere la belle ben idratata;

Utilizzare creme rassodanti e tonificanti;

Mantenere una postura corretta;

Scegliere trattamenti estetici rassodanti. Sono tante le donne che con il tempo notano un rilassamento cutaneo e definiscono la propria pelle flaccida. Con perdite di peso, gravidanze o effetto yo-yo questo risultato è ancora più comune. Per affrontarle ci sono vari metodi: il più comune è chiaramente quello di praticare sport in modo regolare, così da garantire una buona elasticità alla pelle. Il mondo beauty ci viene incontro con rimedi ad hoc, come creme rassodanti e tonificanti specialmente a base di vitamina C e vitamina E che sono di grande supporto nella produzione di collagene. Un supporto in più arriva dai trattamenti estetici perfetti per le over 40: radiofrequenza e ultrasuoni o l'utilizzo del laser possono dare supporto ad uno stile di vita sano e ad un piano fitness studiato ad hoc. Per approfondire: Rughe e Postura: quale relazione?

Quale sport fa bene alla pelle? Tutti gli sport sono di grande supporto;

La corsa è perfetta per stimolare la circolazione e ossigenazione dei tessuti;

Il nuoto è uno sport completo ma a basso impatto;

Yoga e pilates sono di supporto per tonificare la pelle. Lo sport ha sicuramente un impatto positivo sulla salute della pelle ma ci sono alcune attività che migliorano e tonificano il corpo meglio di altri. La corsa, per esempio, aumenta la circolazione sanguigna ossigenando di più i tessuti così da mantenerla più tonica e luminosa. Il nuoto, invece, è un esercizio a basso impatto, perfetto per stimolare la circolazione senza stressare esageratamente le articolazioni. Attività come lo yoga e il pilates migliorano la circolazione, riducono lo stress e tonificano i muscoli, includendo quelli del viso.

Come tonificare la pelle flaccida? Radiofrequenza;

Microneedling;

Laser. I trattamenti estetici più efficaci per trattare la pelle flaccida tonificandola sono la radiofrequenza, il microneedling e i laser. La radiofrequenza è una tecnologia non invasiva che funziona riscaldando gli strati profondi della pelle atrraverso onde elettromagnetiche, così da stimolare la produzione di collagene e migliorando l'elasticità cutanea. Il microneedling è un trattamento che utilizza micro-aghi per creare microlesioni controllate nella pelle, stimolando così la produzione di collagene e l'elastina. I trattamenti laser utilizzano invece luce ad alta intensità per promuovere un corretto rassodamento.

Come rendere la pelle più tonica? Beauty routine specifica con ingredienti idratanti e tonificanti;

Applicare sempre una crema solare con un SPF alto;

Stile di vita sano;

Dormire a sufficienza. Per tonificare la pelle flaccida ci si può aiutare con una routine beauty completa: idratazione in primis, magari con creme specifiche a base di acido ialuronico, glicerina e ceramidi è di grande aiuto. Poi è importante fare uno scrub regolare così da esfoliare correttamente il viso. Maschere e trattamenti non possono mancare e in modo particolare sono i sieri tra i prodotti beauty più efficaci per tonificare la pelle flaccida del viso. Applicare regolarmente la crema solare con SPF è altrettanto importante. Mantenere uno stile di vita sano, dormendo a sufficienza è altrettanto importante.