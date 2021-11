Shampoo Solido: Cos'è, Come si Usa, Consigli Utili

In altri termini, lo shampoo solido potrebbe essere visto come una sorta di saponetta il cui impiego, tuttavia, è adatto al cuoio capelluto e ai capelli. Affinché uno shampoo solido soddisfi le esigenze di quest'area corporea, infatti, deve possedere determinate caratteristiche, diverse da quelle della classica saponetta.

Per shampoo solido s'intende la formulazione cosmetica impiegata per detergere il cuoio capelluto ed i capelli che, invece, di essere in forma liquida, si trova ad essere in forma solida .

Sezionando trasversalmente il fusto del capello - ossia la parte esterna che vediamo - è possibile distinguere tre differenti strati: uno più interno chiamato midollo, uno intermedio chiamato corteccia (dove sono presenti i pigmenti responsabili della colorazione dei capelli) e una parte più esterna nota come cuticola, costituita da cellule appiattite disposte come delle piccole scaglie in maniera simile alla disposizione che hanno le tegole su un tetto. Queste scaglie sono idrofobe, ovvero non assorbono acqua e fanno sì che questa scivoli sopra al capello. Quando sono disposte in maniera ordinata e sono ben aderenti al fusto, riflettono la luce donando l'effetto lucido e "chioma sana"; al contrario, quando sono aperte, non disposte lungo il fusto o comunque disposte in maniera disordinata o danneggiate, il capello assume l'aspetto crespo o stopposo (un po' come i capelli delle bambole). Fra gli agenti responsabili di questo disordine a livello della cuticola ritroviamo proprio il pH: in presenza di pH acido le cuticole tenderanno ad essere ben chiuse e aderenti al fusto, in caso di pH basico, invece, tenderanno a sollevarsi, ad aprirsi e a disporsi in maniera meno ordinata.

Gli shampoo solidi ottenuti in questo modo presentano un pH leggermente basico e per questo, dopo il loro impiego, le aziende produttrici consigliano sempre di eseguire il cosiddetto " risciacquo acido ", ossia un risciacquo con sostanze aventi un pH leggermente acido allo scopo di evitare che il capello assuma un effetto "opaco" o "spento".

Più nel dettaglio, il processo di saponificazione in questione utilizza grassi (come ad esempio gli oli vegetali ) e idrossidi di metalli alcalini (come ad esempio, l'idrossido di sodio ). Chimicamente parlando, pertanto, il processo di saponificazione può essere definito come un'idrolisi basica.

In commercio è possibile reperire anche prodotti denominati come shampoo solidi ottenuti attraverso processi di saponificazione . In altri termini, shampoo ottenuti tramite il processo utilizzato per produrre quelle che conosciamo come le comuni saponette (fra cui si annoverano anche il sapone di Marsiglia e il sapone di Aleppo ).

Nella "ricetta" per creare lo shampoo solido è altresì possibile aggiungere sostanze dall'azione condizionante che creano una sorta di scudo ai capelli, avvolgendoli con una sottile pellicola che aiuta a ridurne la porosità, a prevenire la perdita per evaporazione dell'acqua contenuta nei capelli stessi e a migliorarne la pettinabilità.

I tensioattivi sono molecole che nella loro struttura chimica presentano una parte idrofila (definita "testa" e solubile in acqua) e una parte idrofoba (definita "coda" e solubile in olio). Grazie a questa caratteristica, i tensioattivi sono quindi in grado di legare lo sporco e il sebo presente sul capo e sui capelli e di portarlo via con loro quando vengono risciacquati con acqua.

Trattandosi di un prodotto che deve detergere il cuoio capelluto e i capelli, allontanando lo sporco - costituito nella maggioranza dei casi dal sebo prodotto dalle ghiandole presenti a livello dei follicoli piliferi e da residui di prodotti per capelli (gel, lacche, creme, ecc.) - gli ingredienti principali non possono che essere i tensioattivi .

Visivamente, lo shampoo solido assomiglia in tutto e per tutto ad una saponetta, a seconda della tipologia di prodotto, così come a seconda del produttore, forma e colore possono variare in funzione di quanto dettato dalla fantasia, dal marketing o da quello che il produttore stesso vuole comunicare con il suo prodotto.

A questo proposito, si ricorda che - al fine di evitare irritazioni del cuoio capelluto e di danneggiare i capelli - la detersione dovrebbe avvenire massaggiando la cute con i polpastrelli e in maniera delicata ; in altre parole, non si devono utilizzare le unghie per sfregare la cute e il movimento non deve essere eccessivamente energico.

L'importante è ricordare che non necessariamente un prodotto più costoso è di qualità maggiore rispetto a prodotti con costi inferiori, poiché come abbiamo detto, le variabili in gioco sono molteplici. Di contro, è sempre bene prestare attenzione a prodotti con prezzi eccessivamente bassi rispetto alla media.

Lo shampoo solido è un prodotto ormai reperibile ovunque: a partire da erboristerie e negozi specializzati nella vendita di prodotti plastic free e zero waste (zero sprechi), fino ad arrivare ai supermercati, agli store online, alle farmacie e alle parafarmacie.

Sostenibilità

Lo Shampoo Solido è davvero più Sostenibile di uno Shampoo tradizionale?

È opinione comune che lo shampoo solido, avendo una durata maggiore rispetto al suo analogo liquido e permettendo di evitare il packaging di plastica, sia certamente un prodotto più sostenibile dal punto di vista ambientale e non solo. In realtà, le cose non sempre sono come appaiono.

Facciamo un esempio forse estremizzato, ma utile per esprimere il concetto cui ci riferiamo: un'azienda produttrice di shampoo tradizionali vuole proporre anche l'alternativa solida, magari per seguire i trend di mercato che oggi si muovono sempre più verso alternative cosiddette green e sostenibili. Ma se per produrre lo shampoo solido l'azienda in questione è costretta ad impiegare più risorse (ad esempio, più energia elettrica, più acqua, ecc.) rispetto a quella che normalmente impiega per produrre uno shampoo liquido, si può parlare di prodotto più sostenibile solo perché solido e contenuto in una confezione di cartone?

La risposta a questa domanda è complessa. Affinché un prodotto sia sostenibile, infatti, non è sufficiente valutarne l'aspetto o la confezione, ma andrebbe preso in considerazione anche tutto il processo produttivo, ponendosi domande, quali:

Quanta e che tipo di energia è stata consumata?

Quanta acqua è stata utilizzata per produrre il cosmetico?

Da dove provengono le materie prime?

Come sono le condizioni dei lavoratori che hanno provveduto alla produzione o all'approvvigionamento delle materie prime utilizzate e del prodotto finito?

Naturalmente, difficilmente si riesce a fare una simile analisi limitandosi a guardare il prodotto finito sugli scaffali del supermercato o fra le pagine di rivenditori online. Lo scopo di questa riflessione, infatti, è quello di sottolineare quanto sia complesso il concetto di sostenibilità in quanto composto da moltissime sfumature e sfaccettature che andrebbero valutate di volta in volta, caso per caso. Questo perché, purtroppo, parafrasando un noto detto, non è tutto sostenibile ciò che viene definito green.