Shampoo Antipediculosi – Shampoo Contro i Pidocchi: quale scegliere?

In realtà, questi parassiti possono colpire chiunque e non fanno differenza tra capelli corti o lunghi, puliti o sporchi, poiché si trasmettono per contatto diretto (non saltano, non volano e non sopravvivono nell'ambiente). Impedire l'infestazione da pidocchi è impossibile, ma fortunatamente esistono molti trattamenti anti-pediculosi ( shampoo , lozioni, polveri) efficaci nell'eliminare questi fastidiosi parassiti.

I pidocchi non saltano da una testa all'altra, ma si trasmettono mediante il contatto diretto . Le condizioni ideali per la loro trasmissione si creano in comunità sovraffollate, tra soggetti che vivono in promiscuità. Il parassita si diffonde facilmente nell'ambito di un nucleo familiare o nelle comunità infantili (asili, scuola materna ed elementare, strutture sportive ecc.). Naturalmente, trasmissioni accidentali di pidocchi possono avvenire in molti altri modi, come in locali pubblici e mezzi di trasporto particolarmente affollati o in modo indiretto mediante il contatto con diversi oggetti: cuscini, pettini, spazzole, cuffie, caschi, materassi, coperte, asciugamani, berretti, sciarpe o altri indumenti che sono stati a contatto con persone infestate. Tuttavia, questi casi ricoprono una scarsa importanza, poiché i pidocchi vivono al massimo 2-3 giorni al di fuori del loro habitat.

Dopo circa una settimana, le uova si schiudono vicino al cuoio capelluto. Per stabilire da quanto tempo è in corso l'infestazione, è possibile misurare quanto le uova si sono allontanate dal cuoio capelluto. Le lendini situate a una distanza di 7-10 mm dal cuoio capelluto, sono state deposte 15-20 giorni prima (infatti, i capelli crescono di circa 1 cm al mese).

In commercio, esistono anche prodotti promettono di prevenire i pidocchi, ma la loro reale efficacia non è garantita.

In caso di pediculosi accertata, è indicato il ricorso a prodotti pediculociti : in commercio, sono disponibili polveri aspergibili, mousse, shampoo, lozioni, gel o spray.

Un' accurata ispezione del cuoio capelluto è sufficiente per identificare l'infestazione da pidocchi in corso. Per non confondere le lendini con la forfora, è necessario ricordare che le uova sono saldamente attaccate al capello e per rimuoverle è necessario l'uso del pettine deovulante , con spazi interdentali molto stretti.

Paranix è uno shampoo per combattere l'infestazione dovuta ai pidocchi. La formulazione è a base di olio di cocco , olio di anice , agenti schiumogeni e una leggera profumazione che rende l'uso di questo shampoo più gradevole. Incluso nella confezione c'è un pettine che serve ad esaminare da vicino la possibile presenza di pidocchi sulla testa e che va utilizzato quando i capelli sono ancora asciutti. Poi bisogna agitare la confezione dello shampoo e applicarlo con attenzione sia sulla cute che su tutta la lunghezza dei capelli. Lasciare agire lo shampoo per 15 minuti e quindi ripassare il pettinino per rimuovere pidocchi e uova. A questo punto si può sciacquare il prodotto, senza bisogno di utilizzare un ulteriore shampoo.

LendinOut Act è un trattamento anti-pidocchi che combatte la pediculosi in maniera meccanica, senza l'impiego di agenti chimici. I due ingredienti alla base di questa formula sono l' olio di paraffina e l' olio di melaleuca che agiscono direttamente sul pidocchio, ostruendone le vie respiratorie. Questo shampoo ha un'azione pulente che consente di eliminare pidocchi morti e le uova da essi deposte. Nella confezione troviamo incluso anche il pettine che si deve utilizzare prima di tutto per esplorare bene chioma e cute e individuare i pidocchi e poi una seconda volta, di controllo, dopo aver utilizzato il prodotto. Lo shampoo va applicato con grande attenzione sui capelli asciutti e lasciato agire per 15 minuti, quindi risciacquato con attenzione. Dopo 7-9 giorni il trattamento va ripetuto.

Lo shampoo antipediculosi può essere usato come complemento per lavare schiume e simili dopo l'applicazione.

Lo shampoo contro i pidocchi è un prodotto generalmente a base di piretro , permetrina o malathion. Questi principi attivi utilizzati per eliminare i pidocchi possiedono proprietà antiparassitarie e insetticide e/o sono in grado di creare un ambiente sfavorevole alla loro crescita e sopravvivenza. Spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più adatta al singolo caso, in base alla gravità dell'infestazione, allo stato di salute generale ed alla risposta al trattamento.

Pettine per Pidocchi a complemento dello Shampoo

Come anticipato, per il trattamento dei pidocchi del cuoio capelluto si possono utilizzare specifici pettini deovulanti, a denti indeformabili e fitti, possibilmente in acciaio, in grado di trascinare le uova e i pidocchi uccisi lungo il capello. Dopo aver effettuato lo shampoo, nei capelli umidi, il pettinino va passato accuratamente ciocca per ciocca, partendo dalla radice del capello, ogni 2-3 giorni per l'accurata rimozione meccanica delle lendini e dei pidocchi adulti.

Sul mercato, sono disponibili anche pettinini elettrici, che liberano delle scariche elettriche a bassa intensità (innocue e non dolorose per chi si sottopone al trattamento) capaci di uccidere sia uova, che parassiti adulti. I pettini elettrici devono essere utilizzati solo sui capelli asciutti. Questa variante più sofisticata è più efficace di quella tradizionale, ma per eliminare tutti i pidocchi è necessario utilizzarlo per un paio di settimane.

Vidaprime è un pettine elettrico per la rimozione dei pidocchi e delle loro uova. L'uso di questo pettine non è collegato a quello di uno shampoo anti-pidocchi, ma dovrebbe risolvere il problema da solo. A differenza dello shampoo, questo pettine elettrico va utilizzato 2 volte al giorno per 2 settimane. Una volta acceso bisogna passarlo sui capelli asciutti e si avverte un ronzio che si "spegne" ogni qualvolta che si elimina un pidocchio o un uovo. E' importante pettinare i capelli tenendo il pettine con la giusta inclinazione, cioè tra i 40° e i 90°.

Il pettine anti-pidocchi Zoom è dotato di denti microscanalati e lente di ingradimento, così da poter individuare i pidocchi molto facilmente. Il pettinino può essere usato sia sui capelli asciutti che umidi e rimuove con precisione animaletti e uova. Il materiale in cui è realizzato Zoom è l'acciaio inossidabile, per cui non si corre il rischio che il pettine si arrugginisca. Le punte sono fatte in modo da non graffiare il cuoio capelluto.