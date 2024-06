Shampoo antigiallo: come usarlo e a cosa serve?

A cosa serve lo shampoo antigiallo?

Lo shampoo antigiallo è utile per contrastare i riflessi giallognoli o arancioni che si possono manifestare in capelli tinti o decolorati, così come per eliminare la colorazione gialla che può comparire su capelli bianchi, grigi o biondo chiaro.

I capelli sottoposti a decolorazione, a colorazioni molto chiare o che per natura sono biondo chiaro, bianchi o grigi, infatti, possono andare incontro ad un fenomeno di ingiallimento - con formazione di riflessi giallo-arancio - che conferisce alla chioma un aspetto opaco e spento.