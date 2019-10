Come scegliere lo shampoo antiforfora giusto

La forfora è un problema del cuoio capelluto abbastanza diffuso e che può generare disagio soprattutto quando si sta in pubblico. La tipica polverina bianca prodotta dalla cute e che si posa sulle spalle, oltre ad essere antiestetica, va curata prontamente con lo shampoo antiforfora giusto.

Le piccole scagliette bianche visibili sui capelli e sugli indumenti, sono residui di cellule morte, il cui ricambio avviene più veloce della normalità. La presenza di forfora - che non è affatto sinonimo di poca igiene - può essere provocata da diversi fattori.

Cause, rimedi e l'importanza dello shampoo antiforfora giusto

Possono contribuire alla formazione di forfora una cattiva alimentazione, stato di particolare stress, lavaggi frequenti, produzione eccessiva di sebo. Il colpevole principale, però, è spesso un fungo: si tratta della Malassezia furfur (detto anche Pityrosporum), che vive sul cuoio capelluto della maggior parte delle persone senza creare problemi. Quando le colonie di questo fungo diventano più numerose, però, nutrendosi del sebo che scompongono in acidi grassi irritanti, accelerano il ricambio cellulare epidermico generando la tanto odiata forfora.

Per approfondire:

Shampoo antiforfora, cosa sapere

Utilizzare uno shampoo specifico è fondamentale per curare la forfora. In farmacia, in erboristeria, ma anche nei supermercati, è possibile reperire prodotti di qualità, detergenti, delicati, in grado di intervenire in modo efficace per risolvere il problema.

Compito principale dello shampoo antiforfora è quello di idratare il cuoio capelluto senza aggredirlo, andando - con i tempi necessari - ad eliminare la desquamazione, il prurito e tutti gli altri sintomi della forfora. Vediamo ora alcuni shampoo antiforfora di qualità da acquistare online:

Shampoo antiforfora Head & Shoulders

Lo shampoo antiforfora con balsamo Classic Clean 2 in 1 di Head & Shoulders, è una sicurezza quando si deve combattere rapidamente la forfora. Deterge i capelli e li mantiene splendidamente idratati e, grazie alla sua formula purificante avanzata, combatte in modo efficace prurito, grasso e cuoio capelluto secco e cerca di fermare la forfora prima che compaia.

Shampoo antiforfora micro esfoliante

La Roche Posay propone uno shampoo antiforfora per uso frequente, che assicura l'eliminazione della forfora grazie all'azione micro-esfoliante del lha. Questo prodotto ristabilisce l'equilibrio fisiologico del cuoio capelluto liberandolo a lungo dalla forfora. Si tratta di un prodotto di alta qualità, ideale anche per individui molto sensibili.

Shampoo e balsamo antiforfora

Lo shampoo e balsamo Solimo antiforfora è un prodotto consigliato per uso quotidiano, che riduce le scaglie di forfora già dopo un solo utilizzo. Promette di ridurre la forfora al 100% con un uso regolare, è dermatologicamente testato ed in vendita in 6 flaconi da 400 ml. Si consiglia di applicare una buona quantità di prodotto sui capelli umidi, di massaggiare delicatamente con i polpastrelli e di risciacquare bene.

Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.