Shampoo Anticaduta Migliore: quale scegliere e come usarlo

La caduta dei capelli è una problematica che interessa molte persone. Quando si protrae nel tempo, tale fenomeno può portare all'evidente diradamento della chioma, oltre a generare delle serie ripercussioni psicologiche. I motivi che possono condurre alla perdita dei capelli sono numerosi: predisposizione genetica, stato di salute generale, disfunzioni ormonali, stress psico-fisico , abitudini d'igiene errate, diete drastiche, traumi meccanici subiti dalla chioma ecc. In ogni caso, si viene a configurare un insieme di situazioni non positive per il benessere dei capelli.

Basti pensare che sempre più spesso sono disponibili sul mercato detergenti e prodotti trattanti topici anticaduta (come fiale, sieri e lozioni) da utilizzare in combinazione: lo shampoo richiama all'interno della sua formula le sostanze funzionali che caratterizzano i trattamenti veri e propri e "prepara" il cuoio capelluto agli step successivi.

Lo shampoo anticaduta è un prodotto cosmetico che coadiuva le strategie messe a punto per limitare o arrestare il diradamento della capigliatura. Nonostante non abbia il potere di bloccare la perdita eccessiva dei capelli , lo shampoo anticaduta contribuisce alla risoluzione del problema supportando l'effetto dei principi attivi presenti nei trattamenti cosmetici o farmacologici indicati dal medico.

Per contrastare la caduta dei capelli, la formula deve essere addizionata di principi attivi specifici che agiscano contro le principali cause della perdita dei capelli, quindi lo shampoo può agire come:

Lo shampoo anticaduta è un detergente che, pur essendo formulato per l'igiene dei capelli e del cuoio capelluto, coadiuva i trattamenti per contrastare il diradamento. Grazie alla presenza nella formulazione di ingredienti attivi contro la perdita dei capelli, questo prodotto cosmetico-funzionale contribuisce a rinforzare e migliorare la vitalità della fibra capillare . L'obiettivo principale dello shampoo anticaduta è quello di fornire le sostanze nutritive fondamentali per il benessere della capigliatura.

Lo shampoo anticaduta è un valido aiuto nella gestione della perdita dei capelli, soprattutto se la sua azione è potenziata e completata da fiale o sieri senza risciacquo, farmaci, trattamenti medici o di altro genere. La combinazione di queste strategie permette, infatti, un intervento deciso e mirato contro il diradamento della chioma. Chiaramente, per i limiti cosmetici di uno shampoo, anche il migliore prodotto di questa categoria non può arrestare del tutto la caduta eccessiva dei capelli, ma può essere di supporto nel rallentarne il decorso e, se utilizzato con la giusta frequenza, può aiutare a rafforzare i capelli fini o rovinati. Per garantire un'azione anticaduta, lo shampoo deve:

Dal punto di vista formulativo, anche lo shampoo anticaduta presenta una base lavante, cioè una miscela di tensioattivi (o agenti inumidenti) dalle proprietà detergenti . La loro funzione è quella di eliminare lo sporco ed il grasso in eccesso presente a livello del cuoio capelluto e della chioma nel rispetto della normale fisiologia del cuoio capelluto. Oltre ai tensioattivi, nello shampoo troviamo agenti schiumogeni, emulsionanti , conservanti , addensanti , agenti alcalinizzanti o acidificanti per il pH, profumo e coloranti . Quest'insieme di ingredienti:

Come sceglierlo

Lo shampoo anticaduta è un prodotto specifico, che va scelto a seconda delle proprie esigenze. Innanzitutto, occorre individuare le esatte cause del diradamento. A tal proposito, per inquadrare correttamente il problema, è consigliabile rivolgersi ad un dermatologo che saprà indicare lo shampoo anticaduta più idoneo per contrastare il fenomeno o gli attivi da ricercare nella sua formulazione, anche a seconda del caso sia transitorio o patologico.

Shampoo Anticaduta: quali requisiti deve rispettare?

Per un acquisto sicuro e soddisfacente, ci sono delle particolarità che vanno ricercate in ogni shampoo anticaduta. Innanzitutto, per garantire un'azione trattante, il prodotto deve mantenere in buono stato i capelli ed il cuoio capelluto, senza indebolirli o sfibrarli. La formula deve rispettare, poi, i fisiologici valori di pH e la costituzione del mantello idro-lipidico, senza indurre alterazioni o provocare irritazioni.

Shampoo Anticaduta Nissòlia

Lo shampoo anticaduta rivitalizzante Nissòlia è un alleato importante per chi combatte contro la perdita di capelli. L'inci ha una formulazione basata su estratti vegetali capaci di inibire il DHT, l'ormone responsabile della caduta dei capelli. Non solo, nella formulazione è compresa anche la biotina, una vitamina idrosolubile del complesso B importantissima per la salute dei capelli. Questo shampoo anticaduta è arricchito con aloe vera e con oli essenziali che aiutano il microcircolo e stimolano l'ossigenazione dei follicoli.

Shampoo Anticaduta Phyto Cyane

Lo shampoo anticaduta Phyto Cyane è un valido aiuto in caso si caduta di capelli resa particolarmente intensa da stress, periodi di stanchezza, post parto e altre situazioni che fanno sentire sotto pressione. Nella formulazione è presente la vitamina b6, fondamentale per un capello sano e resistente, ad essa vengono associati l'estratto di gingko biloba, che stimola il metabolismo cellulare e rafforza i capelli; i procianidoli d'uva, che combattono i radicali liberi mantenendo giovane il bulbo pilifero; estrazione di China, una pianta dalle proprietà stimolanti. Si applica come un normale shampoo, va lasciato in posa 2 minuti e quindi risciacquato.

Shampoo Anticaduta Bioblas

Lo shampoo all'ortica di Bioblas è un valido aiuto per i capelli che cadono. Lo shampoo Bioblas è formulato con ortica, olio d'oliva, edera e rosmarino, in particolare ortica e edera sono, come abbiamo visto, degli ingredienti particolarmente indicati per la caduta dei capelli. Gli oli provengono da coltivazione biologica. Può essere utilizzato anche per shampoo frequenti, perché è molto delicato e non danneggia il pH del cuoio capelluto e non irrita la pelle in alcun modo. Oltre a combattere la caduta dei capelli, lo shampoo di Bioblas ci aiuterà ad avere una chioma più voluminosa e sana.