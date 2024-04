Shampoo antiage, un alleato per la chioma I capelli sono uno dei nostri biglietti da visita, ma sono anche una delle parti del corpo maggiormente esposte agli agenti esterni, come l'inquinamento, il sole e fino all'utilizzo eccessivo di phone e piastre o di trattamenti coloranti e/o decoloranti. Tutti fattori che possono compromettere la salute e la bellezza della chioma. Ma non solo. Un altro nemico dei capelli è senza dubbio l'età, che influisce sul benessere dei capelli e sul loro aspetto. Un processo, quello dell'invecchiamento della chioma, che è inevitabile ma che si può contrastare utilizzando dei prodotti specifici come lo shampoo antiage. Un alleato per la salute dei capelli davvero efficace e in grado di rendere la chioma sana e bella come non avreste mai immaginato. Prima di scoprire cosa sono e come agiscono gli shampoo antiage, però, vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza, cosmesi, estetica e benessere.

Come e perché i capelli invecchiano? Sì, anche i capelli invecchiano. Esattamente come accade per il resto del corpo. Si tratta di un processo fisiologico naturale e inevitabile, che inizia a partire dai 35 anni di età. Un cambiamento che deriva dal progredire del tempo ma anche dall'esposizione della chioma a fattori esterni (come il sole, lo smog, i trattamenti a cui ci si sottopone, ecc.), che ne compromettono il benessere e la bellezza. A differenza di quello che avviene per la pelle, capace di rigenerarsi e ricostruirsi autonomamente, la struttura dei capelli non ha questa qualità, cosa che li rende maggiormente sofferenti nel corso del tempo e facili all'assottigliamento, alla perdita di luminosità, alla secchezza e al diradamento. Tutti elementi legati all'azione del tempo e dell'invecchiamento progressivo della chioma.

Cosa comporta l’invecchiamento dei capelli? Non solo capelli bianchi, quindi, ma anche l'indebolimento degli stessi. Un problema che non è solo estetico ma che riguarda soprattutto la salute e l'invecchiamento del bulbo pilifero sotto la cute. Tra i sintomi che derivano dall'invecchiamento dei capelli ci sono: La perdita di densità della chioma;

La riduzione della velocità di crescita;

L'aumento della porosità;

La minor resistenza. L'invecchiamento dei capelli ha un andamento che varia da persona a persona e che è regolato geneticamente, andando di pari passo alla perdita più o meno precoce della pigmentazione dei capelli stessi. Per approfondire: Capelli bianchi, perché vengono e cosa fare?

A cosa serve lo shampoo antiage? Un processo che non si può evitare, tanto quanto non lo si può fare con il resto del corpo, ma che è possibile rallentare dedicando ai capelli le giuste attenzioni anti invecchiamento. Per esempio imparando a utilizzare lo shampoo antiage, un alleato per la bellezza e la salute della chioma, che serve a: Riparare la struttura dei capelli;

Ridurre l'effetto paglia:

Ridare elasticità;

Ricompattare i capelli sfibrati;

Nutrire e idratare i capelli secchi;

Arginare o ridurre la caduta. Lo shampoo antiage è un prodotto che si può iniziare a utilizzare a partire dai 35 anni, età in cui la chioma inizia a invecchiare. Proprio come accade per la pelle, infatti, anche i capelli tendono a perdere di elasticità, morbidezza e densità, oltre alla perdita di colore che lascia via via spazio ai capelli bianchi o grigi. Per evitare di ritrovarsi gradualmente con una chioma sempre più rada, fine e con capelli sottili, quindi, è importante agire con l'utilizzo di questo prodotto, che come abbiamo visto interviene in modo specifico sui segni dell'età e sulla salute della chioma. Una soluzione ideale per la bellezza e il benessere dei capelli, dalle radici alle punte. Per approfondire: Come curare i capelli a 60 anni

Caratteristiche e ingredienti dello shampoo antiage Un prodotto che permette di agire per combattere lo scorrere del tempo e per prevenirne gli effetti. Purché si opti per lo shampoo antiage giusto e con i principi attivi che meglio svolgono la loro funzione anti invecchiamento. Tra gli ingredienti principali che questa tipologia di cosmetici dovrebbero avere, infatti, ci sono: L' acido ialuronico , ottimo per avere un effetto riempitivo sul fusto del capello e per la sua capacità di trattenere l'acqua;

, ottimo per avere un effetto riempitivo sul fusto del capello e per la sua capacità di trattenere l'acqua; L'olio d'argan, che vanta un potente effetto emolliente e nutriente;

Il distillato di polpa di cocco o l'olio di cocco, in grado di restituire morbidezza e corposità alla chioma;

La cheratina idrolizzata, che svolge con un'azione riparatrice profonda e mirata. Occorre anche prestare massima attenzione alle caratteristiche dello shampoo antiage scelto, che non deve fare troppa schiuma e deve essere sufficientemente delicato sulla cute e sui capelli. Bisogna dunque optare per un trattamento specifico in grado di rallentare l'invecchiamento dei capelli e di contrastare la perdita di tono, lucentezza e vitalità della chioma intera.