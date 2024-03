Scopo della mastopessi è quello di risollevare il seno rimuovendo la pelle in eccesso e rimodellando il tessuto mammario in modo da contrastare la discesa verso il basso del seno.

Il cedimento del seno nella donna, spesso definito nel linguaggio comune come "seno cadente", viene identificato in ambito medico con il termine di ptosi mammaria .

L'intervento per ottenere un seno alto e sodo - senza, tuttavia, modificarne le dimensioni - è noto come mastopessi o lifting del seno .

Cos'è la ptosi mammaria?

Come accennato, la ptosi mammaria è una condizione per la quale i tessuti che sostengono il seno cedono, determinandone lo spostamento verso il basso. Le cause alla base di questa condizione possono essere molteplici; la più comune è, probabilmente, il naturale e del tutto fisiologico invecchiamento. Altre possibili cause di ptosi mammaria sono identificabili in gravidanza, allattamento al seno, fluttuazioni nel peso corporeo. In alcuni casi, la ptosi mammaria può anche essere una condizione di tipo costituzionale.

La ptosi mammaria può essere più o meno accentuata, in funzione della sua severità, viene suddivisa in 4 diversi gradi. La determinazione del grado di ptosi è importante per capire come e con quale trattamento è meglio intervenire.