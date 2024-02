Seborrea: cos’è? Quali sono le cause e come si cura

Cos'è la Seborrea?

La seborrea, nota anche come ipersecrezione sebacea, è un disturbo dermatologico caratterizzato da un'iperattività delle ghiandole sebacee. La conseguenza di quest'aumentata funzionalità è un'eccessiva produzione di sebo.

Cos’è e a cosa serve il sebo?

In condizioni normali, il sebo è una sostanza grassa che protegge la pelle dalla disidratazione, contribuendo a mantenere l'equilibrio idro-lipidico, oltre ad espletare una blanda azione antibatterica. Quando è secreto in eccesso, però, il sebo contribuisce all'insorgenza di inestetismi cutanei e varie affezioni, tra cui acne e dermatite seborroica, che possono differire per caratteristiche e localizzazione. La seborrea riguarda soprattutto il viso e il cuoio capelluto.