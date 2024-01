Scrub: cos'è? A cosa serve e come si usa

Generalità Lo scrub è un trattamento dermocosmetico finalizzato all'esfoliazione dello strato più superficiale della pelle. Si basa sull'impiego di particelle solide che, una volta applicate sulla cute e massaggiate, svolgono un'azione di tipo meccanico, asportando le cellule morte e stimolando il naturale processo di rinnovamento dello strato corneo. Shutterstock L'esfoliazione con lo scrub aiuta a conferire alla pelle un aspetto più levigato, compatto e luminoso.

La frequenza d'uso varia da persona a persona e dipende dall'età e dal tipo di pelle. In ogni caso, il trattamento esfoliante con lo scrub è raccomandato alla sera, per non rischiare di irritare ulteriormente la cute durante le attività quotidiane. Inoltre, è opportuno evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (UV) artificiali o naturali, subito dopo l'applicazione. Il termine "scrub" significa letteralmente "sfregare" e si riferisce alla procedura che permette di eliminare le cellule morte che si depositano sulla superficie cutanea, attraverso l'uso di sostanze granulari, sferule o polveri sottili.

Cos'è lo scrub? Scrub: cos'è e caratteristiche Lo scrub è un trattamento indicato per rigenerare i tessuti cutanei ed esfoliare l'epidermide in modo dolce, ma energico. Una volta applicato sulla cute e massaggiato con movimenti rotatori, lo scrub rimuove gli strati più superficiali dell'epidermide tramite una leggera abrasione.

Lo sfregamento delle microsfere o dei granuli consente quindi un'esfoliazione di tipo meccanico. Quest'azione abrasiva e purificante stimola il rinnovamento dell'epidermide, favorendo l'eliminazione di cellule devitalizzate e ispessimenti cutanei. La parte più superficiale della pelle (epidermide) si suddivide in 5 strati: basale, spinoso, granuloso, lucido e corneo. L'azione abrasiva dello scrub agisce su quest'ultimo strato, accelerando il rinnovamento cutaneo.

A cosa serve? Perché esfoliare con lo scrub? Lo scrub ha lo scopo di rivitalizzare l'epidermide, stimolando il corretto turnover cellulare e permettendo alla pelle di "respirare". Gli ingredienti di questo esfoliante consentono di rimuovere le cellule morte e le impurità che si depositano in superficie, stimolando i meccanismi profondi di rigenerazione della pelle.

Dopo lo scrub, la pelle riacquista la sua naturale luminosità ed è pronta a ricevere le sostanze funzionali presenti nei trattamenti idratanti e nutrienti che andranno applicato successivamente. Dedicarsi regolarmente all'esfoliazione aiuta quindi a mantenere la cute rivitalizzata e levigata.

Cosa può contenere? Ingredienti scrub: come è formulato? Lo scrub è composto da una base cremosa (o liquida/oleosa) e da una componente abrasiva o esfoliante.

La componente abrasiva è costituita, in genere, da micro-granuli o polveri di origine naturale, costituiti da noccioli di frutta polverizzati, zucchero di canna, farina di mandorle o avena. Tra gli ingredienti impiegati si possono trovare anche particelle esfolianti di origine minerale, come il silicio o il caolino. La formula ideale dello scrub è arricchita anche da sostanze idratanti e nutrienti, che trasformano il rituale in un momento di cura.

Come si applica? Scrub Corpo: come si usa Lo scrub per il corpo va applicato preferibilmente sulla pelle umida e va massaggiato con piccoli movimenti circolari dal basso verso l'alto: dai piedi ai fianchi, dalle mani verso il cavo ascellare. Talloni, ginocchia, gomiti e spalle devono essere massaggiati in modo deciso, mentre occorre essere più delicati zone più sensibili come il seno, il décolleté e l'interno coscia.

Questa procedura richiede qualche minuto; al termine, risciacquare accuratamente con acqua tiepida, assicurandosi di eliminare ogni granello residuo dalla superficie del corpo.

Dopo lo scrub, la pelle è più sensibile, quindi andrebbe sempre applicata una crema idratante, un olio, un latte fluido o un burro nutriente a piacere. Già dalle prime applicazioni, la pelle risulterà più compatta, vellutata al tatto e rinvigorita. Scrub Viso: come si usa Anche sul viso possono essere applicati prodotti specifici, formulati appositamente per la pelle delicata di questa zona (prestando sempre a attenzione ad evitare il contorno occhi). Praticando questo semplice rituale, la pelle apparirà immediatamente più liscia e morbida.

Una volta effettuato lo scrub sul volto, può risultare benefico vaporizzare sulla cute una nuvola di acqua termale lenitiva e idratante. Dopo questi gesti, la pelle del viso sarà pronta a ricevere i principi attivi dei trattamenti che andranno applicati successivamente. Attenzione: durante l'applicazione dello scrub non esercitare una pressione troppo forte, ma massaggiare il prodotto con gesti leggeri e circolari, per non stressare eccessivamente la pelle: il rischio è quello di favorire delle irritazioni. In casi di dubbi circa la metodica d'uso, è sempre consigliabile leggere il foglietto illustrativo, le istruzioni o i consigli riportati sulla confezione del prodotto.

Indicazioni A chi è indicato lo scrub Anche nei suoi naturali processi di rigenerazione, la pelle può essere aiutata con trattamenti e cure specifiche. Con il passare degli anni, il processo di rinnovamento cellulare rallenta. Soprattutto nelle donne di età superiore ai 30-40 anni, l'esfoliazione con lo scrub è pertanto consigliabile, in quanto favorisce l'eliminazione delle cellule morte e aiuta a mantenere l'epidermide più giovane. La pelle matura può giovare dei trattamenti esfolianti per acquisire luminosità e levigatezza, distendere le rughe, attenuare le macchie scure e rigenerare il collagene. Anche per questi motivi, si dovrebbe rispettare una cadenza regolare nell'uso di tali prodotti.

Lo scrub è un rituale che può essere utile anche nei seguenti casi: In previsione del periodo estivo , l'esfoliazione con lo scrub è il trattamento ideale per ottenere un' abbronzatura dorata e uniforme . Naturalmente, durante l'esposizione solare occorre sempre proteggersi con una crema solare dotata di un SPF adatto al proprio tipo di pelle.

, l'esfoliazione con lo scrub è il trattamento ideale per ottenere un' . Naturalmente, durante l'esposizione solare occorre sempre proteggersi con una crema solare dotata di un SPF adatto al proprio tipo di pelle. Lo scrub è utile anche per chi ha esagerato con il sole : quando l'abbronzatura non si rinnova e c'è solo un costante accumulo di cellule devitalizzate sulla superficie cutanea; il colore non è più uniforme e la pelle risulta ispessita, opaca e disidratata. Alla sera, quindi, levigare la superficie del corpo con trattamenti esfolianti delicati favorisce il ricambio cellulare, conferendo alla pelle abbronzata un aspetto più luminoso e sano.

: quando l'abbronzatura non si rinnova e c'è solo un costante accumulo di cellule devitalizzate sulla superficie cutanea; il colore non è più uniforme e la pelle risulta ispessita, opaca e disidratata. Alla sera, quindi, levigare la superficie del corpo con trattamenti esfolianti delicati favorisce il ricambio cellulare, conferendo alla pelle abbronzata un aspetto più luminoso e sano. Lo scrub contribuisce a risolvere il problema dei peli incarniti, facilitando la depilazione .

. Nella stagione fredda , effettuare scrub periodici risulta molto utile per eliminare le cellule morte e le impurità dalla pelle (soprattutto quella del viso), come residui di trucco, smog, particelle inquinanti ed allergeni.

, effettuare scrub periodici risulta molto utile per eliminare le cellule morte e le (soprattutto quella del viso), come residui di trucco, smog, particelle inquinanti ed allergeni. Lo scrub può essere particolarmente utile se associato a una crema specifica per tonificare il corpo o migliorare l'aspetto della cellulite : dopo l'esfoliazione e la doccia, infatti, i pori sono dilatati, quindi la pelle è più ricettiva agli attivi rassodanti e drenanti.

: dopo l'esfoliazione e la doccia, infatti, i pori sono dilatati, quindi la pelle è più ricettiva agli attivi rassodanti e drenanti. Gli uomini possono beneficiare dell'applicazione regolare di questo trattamento per la maggiore attività sebacea della cute maschile, che risulta maggiormente predisposta alle impurità cutanee; inoltre, esfoliare la pelle del viso con lo scrub consente una migliore rasatura.

Frequenza d'uso Ogni quanto usare lo scrub? La frequenza d'uso può variare in funzione dell'età e della tipologia di pelle.

Lo scrub del corpo può essere eseguito regolarmente da 2-3 volte al mese a 1-2 volte alla settimana. Per quanto riguarda il viso, il trattamento può essere ripetuto una volta ogni 10-12 giorni, se la pelle non è particolarmente delicata.

Lo scrub andrebbe effettuato la sera, in modo tale che la cute, durante la notte, possa ripristinare il proprio equilibrio.

Nel caso siano presenti inestetismi o particolari problematiche cutanee, per conoscere la frequenza con cui eseguire il trattamento è bene rivolgersi al proprio dermatologo.

Controindicazioni Scrub: quando NON usarlo ed effetti collaterali Lo scrub agisce provocando delle micro-abrasioni cutanee. Per questo motivo, si sconsiglia di eseguire il trattamento più di una volta a settimana, poiché può danneggiare o irritare la pelle, soprattutto se secca o sensibile.

Se massaggiato troppo energicamente, lo scrub può provocare un arrossamento della cute e un forte fastidio, che tende a scomparire spontaneamente, ma che alla lunga può determinare fenomeni di sensibilizzazione cutanea.

Se la pelle è molto fragile o soggetta a couperose, in generale, sarebbe bene evitare questo tipo di trattamento, poiché si potrebbe incorrere nella rottura dei capillari.

Lo scrub per il corpo non è assolutamente adatto a zone delicate, come quelle intime ed il contorno occhi. Inoltre, lo scrub è controindicato in caso di: gravidanza, herpes labiale in atto o con ricorrenze ravvicinate, dopo trattamenti estetici ambulatoriali, ferite aperte, acne in fase attiva e pregresso trattamento radiante della testa o del collo. Prima dell'uso, come consigliato anche per altri cosmetici, sarebbe opportuno provare prima lo scrub su una piccola zona del corpo (ad esempio: una gamba o un avambraccio), in modo tale da vedere come reagisce la pelle. Se non compaiono pizzicori, rossori o altre reazioni anomale, si può procedere tranquillamente con l'applicazione.