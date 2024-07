Cos'è lo scrub unghie?

Lo scrub unghie è un trattamento pensato per esfoliare la lamina ungueale eliminando le cellule morte e le impurità. Si trova spesso in forma di olio o di smalto, ma a differenza dei rinforzanti o dei più semplici cosmetici colorati non è pensato per essere duraturo: come qualsiasi scrub va applicato, massaggiato e poi risciacquato.