Scienza della longevità: come i cosmetici contrastano l’invecchiamento

Per farlo la scienza è l'alleato principale, ma anche alcune buone pratiche da mettere in pratica quotidianamente.

Fare in modo che le persone vivano di più e meglio è da sempre l'obiettivo primario della medicina e della scienza ad essa applicata. Anche la cosmesi in parte è impegnata su questo fronte ma se fino a qualche tempo fa lo faceva parlando principalmente di anti-age, adesso la tendenza è quella di puntare sul reverse aging, ovvero ringiovanire invecchiando.

Come agisce la scienza della longevità cutanea

L'invecchiamento è dovuto in parte alla genetica e in parte all'epigenetica, una branca della genetica che studia come l'età e l'esposizione a fattori ambientali, tra i quali agenti fisici e chimici, alimentazione e attività fisica, possono modificare l'espressione dei geni.

La scienza della longevità lavora sull'epigenetica e la cosmesi è sempre più orientata a servirsene, combinando ingegneria genetica, biologia e tecnologia.

Nello specifico, gli esperti puntano sempre più spesso su molecole in grado di portare indietro l'orologio biologico della pelle, con un approccio che unisce medicina e cosmetica, partendo dal concetto che una pelle tonica, priva di rughe e luminosa sia solo una parte del processo, e che la longevità cutanea si fondi su ben altri meccanismi, molti dei quali non visibili dall'esterno.

L'aspetto del volto, infatti, dipende dalla longevità cutanea, nota anche come Skin Longevity, e dalla longevità sistemica, quella che riguarda tutti i meccanismi fisiologici del corpo. I due aspetti agiscono in sinergia e secondo un dialogo costante. La loro azione influenza soprattutto l'ossidazione cellulare, responsabile della degradazione di collagene ed elastina, e dei processi infiammatori.

Per contrastare il danno infiammatorio è necessario fornire alle cellule gli aminoacidi e gli antiossidanti. Questi ultimi si trovano nel cibo. Per questo, in ottica di skin longevity è essenziale avere un'alimentazione che preveda un buon equilibrio tra Omega 3 e Omega 6, che migliora la salute e l'aspetto della pelle. In caso di squilibrio, invece, può insorgere uno stato di infiammazione sistemica e cutanea.

Non esiste, dunque, invecchiamento cutaneo senza invecchiamento sistemico e viceversa e per contrastarli medicina e cosmesi devono andare a braccetto.