L' armocromia capelli aiuta nella scelta delle schiariture in modo molto semplice: parte dall'esame complessivo del nostro viso e determina quali sono le sfumature corrette per esaltarlo. D'altronde, le schiariture dei capelli sono un tocco di luce che accende tutto il nostro volto e non c'è niente di meglio dell'armocromia per stabilire qual è davvero la tonalità corretta per brillare.

A questo punto occorre osservare bene come il nostro incarnato si "comporta" insieme ai nostri occhi e ai nostri capelli: sono simili o sono nettamente diversi? Più i colori sono diversi, più ci sarà un contrasto alto. Sottono, valore, intensità e contrasto sono essenziali per definire la nostra stagione armocromatica e, diciamolo pure, conoscerla a priori è sicuramente un grande aiuto.

Come si scopre la propria stagione armocromatica?

Facendo una seduta con una consulente d'immagine specializzata;

Utilizzando i test online.

Conoscere la nostra stagione, come dicevamo, sarebbe il modo migliore per andare sul sicuro e scegliere la schiaritura perfetta per la nostra chioma. Ma come si fa a individuarla? In due modi: o rivolgendosi a una consulente d'immagine esperta, che con una seduta della durata di circa venti minuti risponderà a tutti i quesiti, o facendo un test a casa da sole.

Non sottovalutate i testi fai da te: funzionano molto bene, occorre solo sapere come farli. In primis si deve essere completamente struccate, e poi bisogna posizionarsi davanti a uno specchio in una stanza ben illuminata (possibilmente con luce naturale). Infine, occorre osservare come reagisce la pelle usando tessuti di diverso colore e gioielli in oro e argento.

