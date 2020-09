Sauna facciale, tutti i benefici Una periodica pulizia del viso è fondamentale per assicurare salute e bellezza a viso e collo. Se andare dall'estetista con una certa costanza, però, diventa impegnativo, ci sono alcuni strumenti che possono tornare utili anche in casa. Accessori di buona qualità, progettati appositamente per il benessere e la bellezza di viso e corpo. Tra questi c'è, ad esempio, la sauna facciale. Uno strumento non ingombrante, da tenere in bagno o in camera che, attraverso vapore e, a volte oli essenziali, pulisce in profondità il viso. La sauna facciale è un trattamento economico, assolutamente naturale, che è buona abitudine inserire nella routine settimanale di bellezza e che, come già anticipato, si svolge comodamente da casa. Si tratta di una tecnica di pulizia del viso ricca di proprietà benefiche, che, deterge, rilassa, leviga, apre i pori e rende la pelle più bella liberandola da ogni impurità.

I 5 migliori modelli di sauna facciale My Personal Trainer ha selezionato alcuni modelli di sauna facciale, tra i più acquistati e apprezzati dagli utenti sul web. Prodotti che, secondo chi li ha acquistati, apportano davvero benefici alla pelle, liberandola da tutto lo sporco che quotidianamente accumula. Ecco di seguito 5 modelli di sauna facciale da acquistare: