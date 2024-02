Sali di Epsom per Sgonfiare Piedi e Gambe

Conservati in barattoli ben chiusi, questi sali possono essere acquistati in farmacia , nelle erboristerie e nei negozi online.

È possibile utilizzare questi sali anche per semplici pediluvi : solitamente basta sciogliere 100 grammi di sali di Epsom in un litro di acqua per ottenere un trattamento ad hoc per piedi e caviglie.

Utilizzati per differenti scopi terapeutici, i bagni con i sali di Epsom sono considerati un ottimo rimedio per sgonfiare gambe , piedi e caviglie : alla base, infatti, minerali naturali, composti da magnesio solfato eptaidrato , solubili in acqua che aiutano non solo a rilassare gli arti, ma anche ad alleviare la tensione muscolare , stimolando la circolazione sanguigna .

Tra le cause più frequenti, ritenzione idrica , affaticamento ma anche problemi di circolazione del sangue , che possono provocare non solo gonfiore ma anche difficoltà a camminare . Fortunatamente esistono però pratici rimedi naturali che possono alleviare il fastidio , riducendo la sensazione di gonfiore .

Tra i sali di Epsom acquistabili online su Amazon ci sono quelli di Nortembio . Privi di additivi , conservanti e coloranti dannosi per la salute, questi sali si presentano sotto forma di cristalli pensati per sciogliersi facilmente in acqua, assicurando un uso adatto sia per bagni ad immersione che nei trattamenti cosmetici naturali. Per un pediluvio in grado di sgonfiare gambe e piedi, basta aggiungere 1 misurino (circa 30 g) di Sale di Epsom in una ciotola d'acqua tiepida-calda (37-50 gradi) e immergere i piedi per 20 minuti, quindi risciacquare e asciugere accuratamente. Con l'acquisto dei sali Nortembio , si riceve via mail anche un pratico e- Book in cui trovare i diversi usi tradizionali dei Sali di Epsom Nortembio.

Anche i sali di Epsom proposti da Aromatika possono essere un ottimo rimedio per lenire il gonfiore di gambe e piedi oltre che per disintossicare l'organismo , combattere la fatica e contrastare il dolore muscolare. Disponibili in tre confezioni da un chilo ciascuna, questi sali possono essere utilizzati per il bagno e per i pediluvi: in questo caso basterà versare ½ bicchiere circa di sale inglese in un contenitore con acqua calda (con una temperatura compresa tra i 37 e i 38 ° C), immergendo piedi e caviglie per 5/10 minuti. I sali di Epsom Aromatika sono utili anche per effettuare un efficace scrub sul corpo: basta aggiungere un po 'di sale a un cucchiaio di olio d'oliva o gel doccia e poi distribuire lo scrub sul corpo con movimenti circolari, risciacquando infine con acqua calda.

Per chi cerca un'esperienza di benessere ancora più piacevole, un ottimo rimedio per le gambe e i piedi gonfi possono essere i sali di Epsom Casida . Arricchiti con naturale olio di lavanda , garantiscono un effetto rigenerante e rilassante per il corpo e sono perfetti sia per il bagno che per i pediluvi. Per un bagno completo ne bastano 2 tazze, mentre per un pediluvio è sufficiente sciogliere in acqua 1/2 tazza di sale Epsom, immergendo piedi e caviglie per 15-20 minuti.

Il sale di Epsom con TEA TREE ha invece un ottimo potere disinfettante , antibatterico e antivirale, e può essere utilizzato per preparare pediluvi, come rimedio naturale per lenire il mal di piedi. Grazie alle loro proprietà, questi sali sono indicati per trattare il piede d'atleta , l' eczema e varie infezioni da candida , lasciando la pelle fresca e tonificata. Utilizzati come sali da bagno in acqua calda, invece, favoriscono il rilascio cutaneo delle tossine e contribuiscono ad alleviare i dolori muscolari .

Nortembio Sali di Epsom profumati

Infine, tra i sali di Epsom più apprezzati su Amazon, ci sono quelli profumati di Nortembio. Idratati alla Vitamina C ed E, questi sali sono arricchiti da fragranze scelte con cura - tra cui Cannella, Gelsomino e Rose - per rendere il momento del bagno ancora più rilassante. Possono essere utilizzati come sali da bagno, come sali per il pediluvio ma anche come esfoliante sotto la doccia, aggiungendo al classico detergente 1 o 2 misurini e massaggiando la pelle. Grazie alle loro proprietà che garantiscono il rilassamento muscolare, i sali di Epsom Nortembio sono consigliati anche per il recupero post-sport, dopo un allenamento.

