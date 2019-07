Il fotoinvecchiamento può essere considerato come il classico esempio d'invecchiamento estrinseco. Difatti, esso è causato dall'eccessiva e non controllata esposizione alle radiazioni UV (naturali o artificiali che siano). Questo tipo di radiazioni, infatti, favorisce la formazione di specie reattive dell'ossigeno (i radicali liberi) in grandi quantità, favorendo l'insorgenza di un invecchiamento che evolve molto più velocemente rispetto all'invecchiamento intrinseco. È ben noto, infatti, come gli inestetismi del tempo, quali rughe e macchie cutanee, compaiano in maniera decisamente precoce negli individui che per motivi vari si trovano ad essere intensamente esposti alle radiazioni ultraviolette.

La prima tipologia di rughe ad entrare in scena, spesso già in giovane età, è quella delle cosiddette "rughe di espressione". Poco gradite al gentil sesso, ma spesso apprezzate sul volto maschile, sono dovute alla ripetuta contrazione dei muscoli superficiali, utilizzati - spesso inconsapevolmente - per manifestare le proprie emozioni. Sedi classiche di comparsa sono le zone frontali e perioculari ( zampe di gallina ). Talvolta tali rughe possono attenuarsi o addirittura regredire spontaneamente al cessare dello stato di reattività psichica che le ha prodotte; più in generale, tendono comunque ad accentuarsi a poco a poco con il passare del tempo, favorite da ogni nuova ed inevitabile contrazione dei muscoli mimici. Non a caso, una volta si consigliava alle donne che volevano prolungare la propria giovinezza di evitare manifestazioni eccessive di felicità o preoccupazioni.

Trattamenti Medici ed Estetici

Attualmente, i metodi per contrastare le rughe e ritardarne il più possibile la comparsa sono numerosi, sia in campo estetico che in campo medico.

In quest'ambito, la ricerca si è sviluppata in maniera tale da contrastare il problema delle rughe agendo su tutti i fattori che ne costituiscono la causa, portando così alla formulazione di prodotti cosmetici e alla messa a punto di tecniche estetiche e chirurgiche in grado di contrastare - in maniera più o meno definitiva - questo tipo di inestetismi.

Ad esempio, per contrastare le rughe d'espressione, la scienza si è preoccupata di ricercare sostanze capaci di limitare la risposta muscolare allo stimolo motorio; è il caso, ad esempio, della tossina botulinica, utilizzata per la sua capacità di "paralizzare" i muscoli lasciandoli in uno stato di completo rilassamento.

La cosmetologia, da parte sua, è alla continua ricerca di sostanze analoghe ma capaci di riprodurre tale effetto in maniera più sicura, dolce e perfettamente reversibile.

A questa categoria di principi attivi si affiancano cosmetici che tentano di risolvere il problema delle rughe espressive alla radice, donando alla pelle l'elasticità e l'idratazione perduta, stimolando il rinnovamento cellulare ed apportando sostanze utili al processo di rigenerazione (acqua, corpi grassi, acido ialuronico ecc.).

Inoltre, i prodotti anti-age forniscono alla pelle grandi quantità di agenti antiossidanti (fondamentali per contrastare l'azione dei radicali liberi) e nutrienti, per fornire alla pelle tutte le sostanze di cui ha bisogno per difendersi dai processi di invecchiamento.

Per quanto riguarda il fotoinvecchiamento, invece, un ruolo primario è svolto dalla prevenzione, per tale ragione è assolutamente necessario proteggere la pelle utilizzando adeguati filtri solari.

Al tempo stesso, medicina e chirurgia estetica tentano di risolvere il problema proponendo soluzioni che - pur avendo costi ed invasività superiori - risultano in genere maggiormente efficaci. Anche in questo caso possiamo raggruppare i trattamenti disponibili nelle due principali categorie viste per i cosmetici. Da un lato si sfruttano diverse tecniche (sostanze chimiche, vari tipi di laser, microcristalli e radiofrequenze) per stimolare la crescita di nuove cellule, fibre di collagene ed elastina; dall'altro si sfrutta l'effetto riempitivo dato dall'iniezione diretta nelle rughe di sostanze come collagene, acido ialuronico e corpi grassi.

La chirurgia estetica, dal canto suo, può intervenire con piccoli interventi chirurgici (mini-lifting, lifting), per rimuovere l'eccesso di pelle, correggere le adiposità e lo spessore dei tessuti sottostanti.