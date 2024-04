In altri termini, le rughe gravitazionali sono segni del tempo che insorgono in seguito all'azione esercitata dalla forza di gravità su una pelle che, invecchiando, perde di elasticità e compattezza .

In particolare, a livello del derma - lo strato intermedio della pelle - è presente quella che viene normalmente definita come l'impalcatura che sostiene e sorregge la pelle, caratterizzata da fibre elastiche, collagene e glicosamminoglicani. Man mano che il tempo passa, i fibroblasti , le cellule del derma deputata alla sintesi delle sostanze che formano la struttura cutanea, diminuiscono la loro attività , riducendo la produzione delle suddette componenti dell'impalcatura della pelle. Al contempo, le fibre elastiche, il collagene e i glicosamminoglicani già presenti vanno incontro ad una graduale alterazione e degradazione.

Rimedi e trattamenti

Trattamenti utili contro le rughe gravitazionali

Naturalmente, ostacolare la forza di gravità non è possibile, tuttavia, è possibile intervenire con alcune strategie e trattamenti contro l'invecchiamento, per ridurne i segni, e agire in ottica preventiva al fine di ritardare il più possibile la comparsa delle rughe.

L'uso di specifici cosmetici ad azione antietà e rassodante possono rivelarsi utili per conferire alla pelle un aspetto ringiovanito; tuttavia, non sono in grado di eliminare i cedimenti cutanei.

Per fare ciò, infatti, è necessario ricorrere a trattamenti medici e di chirurgia estetica, quali ad esempio:

Filler antirughe, ad esempio, all'acido ialuronico;

Iniezioni di botulino;

Lipofilling;

Interventi di lifting o mini-lifting;

Intervento di blefaroplastica;

Altri interventi di chirurgia estetica.

Naturalmente, simili trattamenti non sono adatti a tutti e non devono essere presi sottogamba; per tale ragione, qualora si decidesse di ricorrervi, è di fondamentale importanza rivolgersi sempre a medici specializzati che operano in strutture qualificate.

Dall'altro lato, nell'ottica preventiva, è altresì fondamentale mantenere un'alimentazione sana ed equilibrata, evitare i vizi e le abitudini dannose, assicurarsi un corretto riposo e proteggere la pelle dalle aggressioni esterne (ad esempio, usando protezioni solari con alto SPF quando ci si espone al sole, ecc.).