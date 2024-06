Rughe glabellari: i cerotti funzionano davvero?

Come ridurre le rughe glabellari? Le rughe glabellari, conosciute anche come rughe del leone, sono quelle rughe d'espressione verticali che appaiono al centro della nostra fronte. Possono essere rimosse in via temporanea attraverso i cerotti, o il face taping, o con trattamenti estetici più importanti, come le iniezioni di botox.

Come funzionano i cerotti per le rughe glabellari? I cerotti contro le rughe glabellari, o cerotti antirughe per la fronte o la zona T sono particolarmente consigliati per prevenire le rughe del leone. Questi solchi nella pelle si formano con l'inevitabile passare del tempo, l'uso delle espressioni facciali e la fisiologica riduzione nella produzione di collagene ed elastina del nostro corpo. I cerotti pensati per "spianare" queste rughe permettono, attraverso un'azione meccanica, di fermare il muscolo e tenerlo in trazione per un certo periodo di tempo. Questo consente di creare un effetto lisciante e liftante sulle rughe, intervenendo con efficacia ma solo per un periodo di tempo limitato. Per risultati ottimali, infatti, occorre ripetere il face taping ciclicamente, facendosi anche consigliare dalla propria estetista per muoversi con attenzione sulla base delle proprie esigenze specifiche. Il principio alla base dei cerotti per le rughe, o del face taping per la zona T, deriva dal kinesio taping utilizzato in ortopedia: si applica sul viso per andare a defatigare il muscolo, creando una sensazione di distensione del tessuto. Il risultato è una pelle liscia, distesa ed effettivamente sollevata dal problema delle rughe, almeno per un certo periodo di tempo. Per approfondire: Cerotti antirughe: come funzionano?

Come funzionano i tiranti per il viso? Si applicano di notte, per tutta la notte

Si applicano su pelle detersa e asciutta

Non tenere il cerotto per più di 10 ore al giorno I cerotti lifting viso sono una tendenza antirughe molto amata negli ultimi anni. Il funzionamento è davvero facile, e può essere eseguito anche a casa seguendo le istruzioni presenti sulla confezione. In generale, è sufficiente applicare una serie di nastri adesivi in cotone pensati per sollevare la pelle del viso, dando un effetto lifting naturale e sollevandola in maniera meccanica. Con l'obiettivo di dare tregua ai muscoli del viso, bloccando anche l'espressività del viso per tutta la durata dell'applicazione, agiscono sul sistema linfatico e sul sistema sanguigno. Per ottenere risultati concreti e combattere le rughe glabellari, è importante ripetere l'applicazione tutti giorni per una settimana, e ripetere l'operazione almeno una volta al mese. In combinazione con una crema notte tonificante, da applicare nei periodi di sospensione tra un face taping e l'altro, il risultato è visibile e, di fatto, spiana efficacemente le rughe. Per approfondire: Cerotti lifting viso: come usarli

Qual è l'efficacia reale dei cerotti antirughe? L'efficacia reale dei cerotti contro le rughe glabellari è conclamata e, in effetti, questi trattamenti funzionano davvero. L'unica pecca è che si tratta di un trattamento da eseguire con una certa ciclicità al fine di mantenere i progressi conseguiti. Inoltre, i cerotti tiranti funzionano meglio su una pelle che soffre i primi sintomi dell'invecchiamento cutaneo, portando risultati davvero visibili e soddisfacenti su pelli mature, ma non troppo. Per quanto riguarda invece i trattamenti estetici a base di botox, è importante sottolineare che questi ultimi richiedono l'intervento di un medico professionista e, pur avendo risultati più duraturi dei cerotti, sono da catalogarsi tra i trattamenti estetici invasivi.