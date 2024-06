Rughe di espressione: quali sono? Come eliminarle?

Le rughe di espressione sono anche note come " rughe mimiche " o " rughe dinamiche ".

Le rughe di espressione sono linee e solchi cutanei che si manifestano sul volto in seguito alla contrazione dei muscoli mimici facciali , ossia quei muscoli che entrano in gioco ogniqualvolta si esprimono emozioni e sentimenti o quando si vuole comunicare qualcosa.

In funzione dell'area in cui le rughe compaiono possiamo distinguere i seguenti tipi di rughe di espressione:

Perché si formano?

Le rughe di espressione, a differenza di altre tipologie di rughe, sono sempre visibili, anche negli individui giovani. Questo perché tali segni cutanei si manifestano ogniqualvolta la muscolatura mimica facciale si contrae; ciò che realmente cambia è la permanenza di queste linee sul volto.

Negli individui più giovani, infatti, non appena la muscolatura si rilassa, le rughe di espressione scompaiono. Quando la pelle inizia ad invecchiare, invece, le rughe di espressione iniziano a divenire sempre più evidenti e a permanere anche dopo la decontrazione dei muscoli mimici.

Ciò si verifica perché, con il trascorrere del tempo, la pelle va incontro ad un fisiologico processo di invecchiamento che porta ad alterazioni della struttura che la sostiene e la sorregge: i fibroblasti rallentano la produzione di nuovo collagene, nuove fibre elastiche (come l'elastina) e nuovi glicosamminoglicani, mentre quelli già formati vanno incontro a degradazione e danneggiamento.

Oltre al naturale invecchiamento, questi processi possono anche essere accelerati da fattori esterni (ad esempio, esposizione incontrollata al sole, vizio del fumo, eccessivo consumo di alcolici, ecc.). Il tutto determina una perdita di tono, elasticità e compattezza da parte della pelle che, in questo modo, non è più in grado di ritornare al suo stato iniziale dopo la sollecitazione operata dalla muscolatura mimica, facendo sì che le rughe di espressione siano sempre visibili e presenti sul volto.