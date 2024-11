Cosa fare per combattere le rughe da smartphone? Per combattere le rughe da smartphone tieni il volto a distanza dalla luce blu, evitando di tenere il collo piegato. Usa prodotti a base di acido ialuronico, ottimi per idratare la pelle, e sfrutta il potere della ginnastica facciale.

Come prevenire le rughe da smartphone? Prova la ginnastica facciale;

Utilizza prodotti a base di acido ialuronico;

Mantieni alta l'idratazione;

Evita un uso esagerato dello smartphone;

Tieni il cellulare alla giusta distanza. Per prevenire le rughe da smartphone prima di tutto evita un uso esagerato del cellulare. Quando lo utilizzi, inoltre, ricordati di tenere lo schermo a distanza per evitare l'effetto negativo della luce blu. Prova la ginnastica o lo yoga facciale, amplificando l'azione di questo trattamento grazie a prodotti a base di acido ialuronico che aumentano il nutrimento e l'elasticità della pelle. Per approfondire: 10 esercizi di yoga facciale per viso e collo

Cosa attenua le rughe da smartphone? Acido ialuronico;

Retinolo;

Collagene;

Vitamina C;

Coenzima Q10;

Ceramidi;

Peptidi;

Vitamina E;

Acidi AHA;

Burro di karitè;

Tè verde. Fra i migliori ingredienti per attenuare le rughe troviamo l'acido ialuronico. Si tratta di una sostanza che si trova naturalmente nella pelle e permette di trattenere l'acqua, favorendo la produzione di elastina e collagene. Il retinolo invece è un ottimo antiossidante, ideale per aiutare la pelle a rigenerarsi e levigare le rughe. Troviamo poi il collagene, responsabile dell'elasticità e della compattezza della pelle. Con il tempo tende a diminuire, per questo sarebbe meglio integrarlo, aumentando la resistenza dagli agenti esterni. Il Coenzima Q10 invece permette di proteggere la pelle dall'azione dei radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento. Per attenuare le rughe può essere utile pure la vitamina C che favorisce la produzione di collagene, affiancata da vitamina E, peptidi, tè verde e burro di karitè.

Cosa fa aumentare le rughe da smartphone? Stress cervicale;

Pelle sottile;

Luce blu;

Agenti atmosferici. Sapere cosa fa aumentare le rughe da smartphone è necessario anche perché si tratta delle stesse cause che portano a un anticipato invecchiamento della pelle. Lo stress cervicale è la prima causa della formazione delle rughe da smartphone. Guardando lo schermo del cellulare infatti sei obbligata ad assumere una posizione curva che risulta dannosa non solo per la schiena, ma anche per il collo, generando delle rughe. La pelle del collo e del décolleté inoltre è particolarmente sottile e delicata, dunque tende a perdere tonicità, per via della presenza di una percentuale minore di grasso. Infine queste aree del corpo sono esposte all'azione degli agenti atmosferici e alla luce blu. Questa luce artificiale viene emessa da device e dispositivi led, provocando una degenerazione a livello sottocutaneo e portando all'invecchiamento precoce. Per approfondire: Quali sono le abitudini che causano l'invecchiamento precoce?

Come eliminare le rughe del collo? Usa una buona crema anti-rughe;

Non dimenticare la protezione solare;

Punta sulla ginnastica facciale;

Realizza massaggi sul collo. Per eliminare le rughe del collo ricordati di idratare la zona, scegliendo una crema anti-rughe. Non dimenticare la protezione solare, perfetta per migliorare l'elasticità della pelle e riempire le linee sottili. Punta sulla ginnastica facciale, eseguendo degli esercizi utili per rassodare il collo e contrastare il cedimento della pelle. Fai così: assumi un'espressione triste, tenendo gli angoli della bocca verso il basso. Mantieni questa posizione per almeno dieci secondi. In alternativa ripeti le cinque vocali, esagerando al massimo la pronuncia. Infine porta all'indietro la testa con un movimento lento, poi gira il viso a destra e a sinistra. Anche i massaggi possono rivelarsi utili per eliminare le rughe del collo. Posiziona le mani sulle clavicole, poi risali verso la nuca, compiendo un movimento lento e profondo. Cerca di applicare la crema idratante realizzando dei movimenti circolari dalla base del collo in direzione verticale.