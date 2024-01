Rughe d’espressione: che cosa sono e che significato hanno

Segui il c anale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

La maggior parte delle persone mal sopporta le rughe , associandole all' invecchiamento , allo sfiorire della bellezza, al passare del tempo. In realtà, c'è anche l'altra faccia della medaglia: le rughe sono anche la testimonianza delle emozioni vissute nel passato, di una vita ricca di eventi e ricordi, più o meno belli.

Le rughe non sono tutte uguali

Le rughe da senescenza, ossia quelle legate all'invecchiamento dei tessuti cutanei, sono sicuramente le più diffuse. Ma non solo le sole. Altrimenti non si spiegherebbe perché anche le persone giovani possono avere un viso segnato.

Alla base possono esserci anche altri fattori, come la scarsa idratazione, il cattivo riposo notturno, l'alimentazione sregolata, il fumo, l'eccessiva esposizione al sole, l'uso di cosmesi inadeguata.

Sotto accusa anche la mimica facciale: alcune abitudini, come contrarre la bocca quando si fuma o ammiccare di frequente gli occhi, e soprattutto gesti ripetitivi tipici di determinate personalità, come il ravvicinare le sopracciglia alla radice del naso, possono causare la comparsa delle cosiddette "rughe di espressione".

Con il tempo, in genere questi movimenti diventano automatici, tanto che la persona non se ne accorge e non riesce ad evitarli. Ecco perché i più emotivi hanno un viso ricco di pieghe: le rughe traducono volta per volta la collera, il rancore, l'amarezza, lo stress o il carattere stesso.