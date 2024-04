Rughe attiniche: cosa sono? Prevenzione e rimedi

Generalmente, le rughe attiniche fanno il loro esordio dopo i 30 anni di età, ma in alcune persone - in particolare, con fototipi molto chiari (I o II) - questi inestetismi del tempo possono manifestarsi anche prima.

Questa esposizione al sole e ai raggi UV priva di controllo e avvenuta nel corso degli anni in maniera sbagliata determina un danneggiamento della matrice cellulare, delle fibre elastiche e del collagene. Oltre a provocare un'accelerazione nei fisiologici processi di invecchiamento e favorire il photoaging, questa esposizione a sole e raggi UV inadeguata, prolungata ed eccessiva può danneggiare le cellule dermiche, ostacolando la produzione di nuove fibre elastiche, collagene e glicosaminoglicani; produzione che, lo ricordiamo, già subisce un rallentamento per opera del naturale invecchiamento cui tutti andiamo incontro.

L'uso di cosmetici ad azione antietà ricchi di sostanze ad azione antiossidante (utili per combattere l'azione esercitata dai radicali liberi generati dalle radiazioni UV), di ingredienti ad azione idratante e di ingredienti ad azione rimpolpante potrebbe rivelarsi utile per attenuare questi segni del tempo, ma non per farli scomparire.

Come prevenire le rughe attiniche?

In quanto diretta conseguenza di un'esposizione inadeguata a raggi solari e radiazioni ultraviolette, il primo passo fondamentale nella prevenzione delle rughe attiniche consiste proprio nel controllare questo aspetto. Per tale ragione, è fondamentale:

Proteggere la pelle ogniqualvolta ci si espone al sole o ai raggi UV mediante l'applicazione di protezioni solari con elevato indice di protezione e/o utilizzando appositi indumenti protettivi ;

e/o utilizzando appositi ; Evitare di esporsi al sole in maniera prolungata e nelle ore più calde della giornata;

di esporsi al sole in maniera prolungata e nelle della giornata; Assicurarsi di proteggere la pelle dal sole non solo quando ci si espone direttamente ad esso, ma anche durante lo svolgimento delle attività quotidiane, in città o in qualsiasi altro posto in cui ci si trovi a trascorrere molto tempo all'aperto e, di conseguenza, ci si trovi ad essere esposti al sole.

Oltre a ciò, per prevenire la formazione di rughe attiniche, così come di altre tipologie di rughe ed inestetismi del tempo, è fondamentale adottare una corretta ed equilibrata alimentazione, ricca di sostanze antiossidanti e vitamine, e adottare uno stile di vita sano, privo di vizi pericolosi come l'eccessivo consumo di alcolici e il fumo, noto per accelerare l'invecchiamento cutaneo. Per altro, oltre a contribuire al benessere della pelle, simili comportamenti sono fondamentali per il mantenimento del benessere dell'intero organismo.